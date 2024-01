München (ots) -Moderator Kai Pflaume bittet auch in dieser Woche acht spielfreudige Prominente zum fröhlichen Wettraten ins "Wer weiß denn sowas?"- Studio. Mit der tatkräftigen Unterstützung der Ratefüchse Bernhard Hoëcker und Elton versuchen sie, die richtigen Antworten auf kuriose Fragen wie diese herauszufinden:Warum musste eine Supermarktkette in Großbritannien 2023 vier Sorten süßer Kindersnacks zurückrufen?a) Nach dem Verzehr färbten sich die Milchzähne vieler Kinder grün.b) Bei der Herstellung war Zucker mit Salz verwechselt worden.c) Auf der Verpackung war ein Link zu einer Erotikseite aufgedruckt.Folgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:· Schauspieler-Duell: Christoph Maria Herbst war Ende 2023 in "Ein Fest fürs Leben" als Hochzeitsplaner zu erleben, bei dem einfach alles schief geht. Im Rateduell klappt es hoffentlich mit den richtigen Antworten, wenn er gegen die Schauspielerin Christina Athenstädt antritt. Sie spielt in der Serie "Die Heiland - Wir sind Anwalt" seit 2020 die Hauptrolle der Anwältin Romy Heiland.· Ironman-Duell: Als erster Sportler durchbrach der Triathlet und zweifache Ironman-Sieger Patrick Lange bei seinem Hawaii-Sieg 2018 mit 7:52:39 die magische 8-Stunden-Schallmauer. Seine Quizgegnerin ist eine der besten Triathletinnen der Welt. Laura Philipp ist Europameisterin 2021 und landete beim Ironman 2023 auf Hawaii im ersten Anlauf auf Platz 4. Das verspricht ein äußerst rasantes Rateduell zu werden.· Tagesschau-Duell: Den Zuschauern sind die "Tagesschau"-Sprecherin Susanne Daubner und ihre ehemalige Kollegin Dagmar Berghoff als seriöse Newsfrauen bekannt. Doch beide wurden mitten in den ernsten Nachrichten auch schon von einem Lachflash übermannt. Und das kann bei "Wer weiß denn sowas?" durchaus wieder passieren.· Moderatoren-Duell: Ob sie "Ninja Warrior Germany" oder das "RTL Turmspringen" präsentieren - Laura Wontorra und Frank Buschmann sind ein eingespieltes Moderatorenteam. Doch wer von beiden gewinnt beim großen Wettraten?Die Rate-Duelle im Überblick:Montag, 15. Januar Christoph Maria Herbst / Christina AthenstädtDienstag, 16. Januar Patrick Lange / Laura PhilippMittwoch, 17. Januar WintersportDonnerstag, 18. Januar Dagmar Berghoff / Susanne DaubnerFreitag, 19. Januar Laura Wontorra / Frank BuschmannHätten Sie gewusst, dass ...eine Supermarktkette in Großbritannien 2023 vier Sorten süßer Kindersnacks zurückrufen musste, weil auf der Verpackung ein Link zu einer Erotikseite aufgedruckt war?"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5689140