DJ MÄRKTE EUROPA/Unentschlossen - Unternehmenszahlen liefern Impulse

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwochnachmittag kaum verändert. Der DAX tritt mit 16.677 Punkten nahezu auf der Stelle, ebenso der Euro-Stoxx-50. Während die Indizes unentschlossen nahe Vortagesniveau notieren, spielt die Musik in ausgesuchten Einzelwerten. Am Devisenmarkt notiert der Euro wenig verändert bei 1,0940 Dollar. Auch an den Anleihemärkten tut sich wenig. Gleichwohl hat der Nachrichtenfluss bereits deutlich angezogen, auch die Berichtssaison liefert erste Impulse.

Mit Spannung wird auf die US-Inflationsdaten am Donnerstag gewartet. Die Märkte sind sich bewusst, dass sie es zum Jahresende mit ihrer Euphorie mit Blick auf kommende Zinssenkungen in den USA übertrieben haben. Reden von Notenbankern dürften mit Blick auf die künftige Zinspolitik weiterhin im Fokus stehen. Nach den Worten ihres Vizepräsidenten Luis de Guindos darf die Europäische Zentralbank in ihrem Kampf gegen die Inflation nicht nachlassen. De Guindos verwies darauf, dass der hohe Lohndruck, die Ergebnisse der anstehenden Lohnverhandlungen und die sich intensivierenden geopolitischen Spannungen für zusätzliche Unsicherheit mit Blick auf den künftigen Inflationspfad sorgten.

Sainsbury erfüllt hohe Erwartung nicht

Anleger waren etwas optimistisch in den Geschäftsausweis gegangen, am Vortag notierte die Aktie von Sainsbury (-5,7%) noch auf dem höchsten Stand seit Sommer 2021. Das Handelsupdate für das dritte Quartal bescherte dem zweitgrößten Supermarktbetreiber Großbritanniens solide Geschäftszahlen. Die Citigroup verweist allerdings auf die schwache Entwicklung von Argos, die im Non-Food-Bereich tätig ist. Sainsbury habe daraufhin die Zielspanne für den bereinigten Vorsteuergewinn von 670 bis 700 Millionen Pfund nur bestätigt. Der Konsens liege hier mit 703 Millionen bereits darüber.

Die Umsätze von Sika verfehlen ebenfalls im vierten Quartal die Erwartungen. Die Nettoerlöse von 2,79 Milliarden Franken lagen sowohl unter der Erwartung der Citigroup sowie der Konsensschätzung von rund 3 Milliarden Franken. Die Aktie gibt um 4,1 Prozent nach.

Um gleich 5 Prozent nach oben geht es mit den Aktien von Persimmon. Wegen der hohen Zinsen in Großbritannien und der zurückhaltenden Bautätigkeit sei man von den Daten positiv überrascht, heißt es im Handel. Von den Analysten bei RBC Capital Markets heißt es dazu, das Update zum Jahresende sei positiv, das Bauvolumen habe 7 Prozent über den Erwartungen gelegen. Dazu verbesserten sich auch andere Schlüsselkennziffern wie die durchschnittlichen Verkaufspreise. Die Analysten der Citi merken dazu an, das Jahr 2023 sei mit einem starken Finish beendet worden.

Campari mit Platzierung - Redcare mit Gewinnmitnahmen

Um 5,7 Prozent abwärts auf 9,36 Euro geht es für die Aktien von Campari. Der Spirituosenhersteller begibt neue Aktien und eine Wandelanleihe über 1,2 Milliarden Euro. Hintergrund ist der Zukauf des Cognac-Herstellers Courvoisier. Die Aktien wurden mit 9,33 Euro platziert, was 60 Cent unter dem Schlusskurs des Vorabends liegt.

Gewinnmitnahmen belasten Redcare Pharmacy, die Quartalszahlen werden als "wie erwartet gut" an der Börse eingestuft. Die Redcare-Aktie war im Vorfeld des Zahlenausweises stark gestiegen, nun geht es für sie um 8,5 Prozent nach unten. Redcare Pharmacy habe die Voraussetzungen für ein neuerliches Rekordjahr geschaffen, kommentiert Jefferies die vorläufigen Geschäftszahlen des Versandapothekenbetreibers zum vierten Quartal und zum Geschäftsjahr 2023. Die Analysten verweisen besonders auf das Umsatzwachstum von 49 Prozent (Geschäftsjahr) bzw. 62 Prozent (4. Quartal) zum Vorjahr, das eine anspruchsvolle Vergleichsbasis dargestellt habe.

Die Aktien von Galp Energia legen um 8,1 Prozent zu, nachdem das portugiesische Energieunternehmen die Entdeckung von Öl vor der Küste Namibias bestätigt hat. Galp teilte mit, dass es eine "signifikante Säule von leichtem Öl in sandhaltigen Reservoirs von hoher Qualität" entdeckt habe. Die Analysten der Citi sind der Ansicht, dass das übergroße Potenzial, das diese Exploration wahrscheinlich beinhalte, den Anlegern eine große Chance biete. Daher haben sie das Votum auf "Kaufen" nach "Neutral" nach oben genommen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.465,40 -0,0% -1,77 -1,2% Stoxx-50 4.097,92 +0,0% 0,70 +0,1% DAX 16.677,83 -0,1% -10,53 -0,4% MDAX 26.224,57 -0,4% -99,33 -3,4% TecDAX 3.252,53 -0,7% -24,17 -2,5% SDAX 13.617,65 -0,4% -61,29 -2,5% FTSE 7.660,26 -0,3% -23,70 -0,6% CAC 7.421,93 -0,1% -4,69 -1,6% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,18 0 -0,39 US-Zehnjahresrendite 3,99 -0,02 +0,11 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:07 Uhr Di, 17:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,0940 +0,1% 1,0928 1,0917 -0,9% EUR/JPY 159,09 +0,8% 158,50 157,53 +2,2% EUR/CHF 0,9325 +0,1% 0,9323 0,9305 +0,5% EUR/GBP 0,8599 -0,0% 0,8611 0,8595 -0,9% USD/JPY 145,42 +0,7% 145,02 144,32 +3,2% GBP/USD 1,2723 +0,1% 1,2691 1,2701 0% USD/CNH (Offshore) 7,1879 +0,0% 7,1867 7,1862 +0,9% Bitcoin BTC/USD 44.826,53 -3,1% 45.954,67 46.874,69 +2,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,25 72,24 +1,4% +1,01 +1,8% Brent/ICE 78,50 77,59 +1,2% +0,91 +1,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 31,37 31,05 +1,0% +0,32 -3,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.027,91 2.030,15 -0,1% -2,23 -1,7% Silber (Spot) 22,83 23,03 -0,9% -0,20 -4,0% Platin (Spot) 923,09 933,50 -1,1% -10,41 -7,0% Kupfer-Future 3,77 3,76 +0,3% +0,01 -3,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

