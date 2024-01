Michael Larsson wird neuer Präsident von Dematic und Mitglied der Geschäftsleitung der KION Group AG

ATLANTA, 10. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Dematic gab heute bekannt, dass die KION Group AG (KGX.DE) Michael Larsson zum Präsidenten der Dematic Corp. und zum Mitglied des Vorstands der KION Group AG ernannt hat. Larsson tritt die Nachfolge von Hasan Dandashly an, der aus dem Unternehmen ausgeschieden ist.

In seiner Funktion als Vorstandsmitglied wird Larsson auch die Verantwortung für den KION-Bereich Industrial Truck Segment (ITS) für Nord- und Südamerika übernehmen und gleichzeitig die Verantwortung für die Region Dematic Nord- und Südamerika.

"Mit seiner Verantwortung für das SCS-Geschäft von Dematic weltweit und für ITS in Nord- und Südamerika wird Michael Larsson unser starkes Engagement für profitables Wachstum weiter vorantreiben. Er wird unsere Strategie für integrierte Lösungen bei Leuchtturmprojekten mit Top-Kunden ausbauen", sagte Rob Smith, Geschäftsführer der KION GROUP AG.

"Es ist eine sehr aufregende Zeit, Dematic zu leiten und die Möglichkeit zu haben, mit einem unglaublichen Team von Branchenexperten zusammenzuarbeiten, um auf unserer stolzen Geschichte aufzubauen und unseren Kunden zu dienen. Dematic ist in einer hervorragenden Position, um mit innovativen Software- und Technologielösungen eine Vorreiterrolle einzunehmen, denn die Branche befindet sich in einem grundlegenden Wandel, der einen immer höheren Automatisierungsgrad erforderlich macht. Ich möchte Hasan für seinen großen Beitrag zum Unternehmen in den letzten fünf Jahren danken, in denen er ein starkes Fundament für zukünftiges Wachstum geschaffen hat", sagte Larsson.

Larsson ist seit 35 Jahren in der Industrieautomation und Robotik tätig und hat sich als strategischer Geschäftsleiter mit Fokus auf Kunden und Mitarbeiter bewährt. Zuletzt war er als geschäftsführender Vizepräsident der Region Nord- und Südamerika von Dematic für die Beschleunigung des Wachstums und die Förderung einer marktführenden Präsenz in den USA, Kanada, Mexiko und Südamerika verantwortlich. In den vergangenen drei Jahren hat er als Leiter der Region Nord- und Südamerika das Unternehmen erfolgreich durch komplexe Herausforderungen während der Covid-19-Pandemie sowie die historischen eCommerce-Anstiege von 2021 und 2022 geführt.

Bevor er zu Dematic kam, war Larsson leitender Vizepräsident und Geschäftsführer der ABB-Geschäftseinheit Automotive. Während seiner mehr als 30-jährigen Tätigkeit bei ABB war er außerdem in immer höheren Führungspositionen tätig, unter anderem als Finanzleiter und Bereichsleiter auf vier Kontinenten. Er hat einen Bachelor of Business Administration der School of Economics der Universität Stockholm in Schweden.

Informationen zu Dematic

Dematic entwirft, baut und unterstützt intelligente automatisierte Lösungen, die die Zukunft des Handels für seine Kunden in den Bereichen Fertigung, Lagerhaltung und Vertrieb ermöglichen und sichern. Mit Forschungs- und Entwicklungszentren, Produktionsstätten und Servicezentren in mehr als 35 Ländern hat das globale Netzwerk von Dematic mit über 11.000 Mitarbeitern dazu beigetragen, erfolgreiche Kundeninstallationen für einige der weltweit führenden Marken zu realisieren. Dematic hat seinen Hauptsitz in Atlanta und ist ein Mitglied der KION Group, einem der weltweit führenden Anbieter von Flurförderzeugen und Lieferkettenlösungen.

Weitere Informationen über Dematic finden Sie unter dematic.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook , Instagram und X, zuvor als Twitter bekannt.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder in den Vereinigten Staaten noch in einer anderen Gerichtsbarkeit einen Prospekt oder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedenen Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund bestimmter Faktoren, wie z. B. Veränderungen der geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Bedingungen (einschließlich weiterer Entwicklungen in Bezug auf die COVID-19-Pandemie), behördliche Reformen, Ergebnisse technischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bei Rechtsstreitigkeiten oder Ermittlungsverfahren und die Verfügbarkeit von Finanzmitteln. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung.

