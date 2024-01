Prodapt wird ein Target Operating Model für eine End-to-End-Geschäftstransformation und Agilität entwickeln und implementieren

Global Cloud Xchange (GCX), ein weltweit tätiger Anbieter von Netzwerkdiensten, hat sich für Prodapt, das größte und am schnellsten wachsende spezialisierte Unternehmen in der Connectedness-Branche, als strategischen Partner für die Transformation von IT-Systemen und Geschäftsprozessen sowie für die Bereitstellung von Managed Services für die Servicebereitstellung und die Sicherung des Servicebetriebs entschieden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240109530189/de/

The senior leadership teams of GCX and Prodapt after finalizing the strategic partnership: GCX Chief of Staff Giancarlo Ferro (third from left), CIO TS Narayanan (fourth from left), MD-Managed Services Lorenzo Romano (second from right), with Prodapt CEO Harsha Kumar (second from left), EVP-Europe Mukul Gupta (extreme right), and Senior Partner Mandeep S Kwatra. (Photo: Business Wire)