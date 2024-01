Qorium, ein weltweit führendes Unternehmen für in Zellkultur produziertes Leder, gab heute mehrere bedeutende Meilensteine auf seinem Weg zu einer kommerziellen Skalierung bekannt. Das Unternehmen hat Investitionen der bahnbrechenden Venture-Capital-Unternehmen Brightlands Venture Partners und Partners gesichert. Dies bedeutet einen bedeutenden Vertrauensbeweis für die Zukunft von nachhaltigem, in Zellkultur erzeugtem Leder.

Darüber hinaus bestätigte das Unternehmen heute, dass Michael Newton, ehemaliger Senior Executive von Nike, zum Chief Executive Officer ernannt wurde, um das Unternehmen durch diese aufregende Wachstumsphase zu leiten.

Michael Newton schließt sich dem Gründungsführungsteam an, das Mark Post, den Pionier für in Zellkultur erzeugtes Fleisch als Chief Scientific Officer ausweist. Weithin als führende Stimme in der zellulären Landwirtschaft anerkannt, verblüffte Mark Post im Jahr 2013 die Welt durch die Produktion des ersten in Zellkultur erzeugten Hamburgers. Anschließend war er Mitbegründer von Mosa Meat, um das Produkt auf den Markt zu bringen. Mark Post bündelte seine Kräfte mit Rutger Ploem, dem Veteran der Lederbranche und dem Sustainable Entrepreneur Stef Kranendijk, um die wegweisende Entwicklung von zukunftsfähigem, in einem Qualitätslabor erzeugtem nachhaltigem Leder von Qorium zu fördern.

Michael Newton erläuterte: "Als ich Mark, Rutger, Stef und das Team bei Qorium traf, wusste ich sofort, dass es sich dabei um die perfekten Voraussetzungen handelt. Qorium wurde mit der Überzeugung gegründet, dass durch das Aufeinandertreffen von Tradition und Talent sowie modernster Wissenschaft eine wahre Transformation stattfinden kann. Meine gesamten Jahre bei Nike verbrachte ich mit innovativen Produkten, um das vollständige menschliche Potenzial freizusetzen. Ich bin hocherfreut, diesen nächsten Schritt ergreifen zu können, bei dem faszinierende Wissenschaft eine wahrhaft nachhaltige Zukunft durch qualitativ hochwertige, exzellente Produkte schaffen kann, die von den Kunden begehrt werden."

Guillaume Baxter, Principal bei Sofinnova Partners, erklärte: "Unsere Aufgabe besteht darin, bahnbrechende Innovationen zu identifizieren, die über die Fähigkeit verfügen, die Gesundheit auf dieser Welt zu verbessern, wobei sie gleichzeitig solide Renditen erwirtschaften. Qorium ist auf ideale Weise für unsere industrielle Biotechnologie-Anlageplattform geeignet: ein Weltklasse-Führungsteam, bewährte Technologie und ein echtes Produkt mit dem Potenzial, eine ganze Branche zum Vorteil des Planeten zu transformieren."

Olga Goor, Investment Manager bei Brightlands Venture Partners, ergänzte: "Wir sind äußerst erfreut, dass sich uns Sofinnova Partners nun als Schlüsselinvestor für Qorium anschließen wird. Qorium hat im Laufe der letzten beiden Jahre beeindruckende Fortschritte erzielt und wir sind überzeugt, dass die Verstärkung durch Michael Newton in Verbindung mit der umfassenden Fachkompetenz, dem Wissen und den Beziehungen der beiden BVPs und von Sofinnova in diesem Fall die weitere Entwicklung von Qorium beschleunigen wird."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240110878076/de/

