BONK wieder unter den Top Gewinnern - wie hoch kann er 2024 gehen?

Bonk, eine auf der Solana-Blockchain basierende Meme-Kryptowährung, hat sich in den letzten Stunden wieder an die Spitze der Top-Gainer gekämpft. Dabei steigert er seinen Kurs um fast 13% und ist damit an Stelle 3 bei der 24 Stunden Performance, nur geschlagen von Lido DAO und Rocket Pool.

Bonk Chart der letzten sieben Tage, Quelle: www.coinmarketcap.com

BONK - Memecoin mit Mehrwert

Mit einem besonderen Schwerpunkt auf Nutzerinteraktionen mit dApps und Blockchain-Plattformen hebt sich Bonk durch einen innovativen Staking-Mechanismus ab. Dieser Mechanismus belohnt aktive Teilnehmer im Netzwerk mit BONK-Token, die sie für die Bereitstellung von Liquidität oder das Einbinden ihrer Assets in Smart Contracts erhalten.

Die dezentrale Struktur von Bonk wird durch die Kompatibilität mit verschiedenen Blockchain-Netzwerken unterstrichen, was eine reibungslose Interaktion ermöglicht. Obwohl Bonk noch relativ neu ist, deutet sein Entwicklungspotenzial auf interessante Möglichkeiten für Investoren hin, die bereit sind, höhere Risiken einzugehen.

In der jüngsten Marktentwicklung hat Bonk eine beachtliche Erholung gezeigt und ist in den letzten 7 Tagen um fast 20% gestiegen.

Auch unter den Top Performern - SPONGE

Auch SPONGE, ein bekannte Memecoin zeigt in den letzten Tagen wieder ein bemerkenswerte Kursentwicklung. Der Meme-Coin, inspiriert von der beliebten Zeichentrickfigur SpongeBob SquarePants, hat in der Vergangenheit eine Marktkapitalisierung von über 100 Millionen Dollar erreicht und konnte sich damit in den Medien etablieren. Mit der Einführung von SPONGEV2, der neueren Version des Coins, bereiten sich die Investoren auf weitere große Entwicklungen vor.

Absorbing all Damp; Motto des Sponge Token, Quelle: www.sponge.vip

Die Umstellung von SPONGE V1 auf SPONGE V2 scheint große Wellen zu schlagen. Investoren die ihre SPONGE-Token staken, um SPONGEV2 zu verdienen, erhalten zusätzliche Boni je länger die Token im staking Vertrag bleiben. Damit stellen sie das Presale System auf ein komplett neues System. Nebenbei führen die Entwickler ein neues Play-to-earn Spiel ins Ökosystem ein, um den Spaßfaktor und den Wettbewerb der Community zu verstärken.

Diese Veränderungen kündigt eine neue Ära für SPONGE an, mit einem überarbeiteten Roadmap und einem Play-to-Earn-Kryptospiel, das in der Community jetzt schon für Aufsehen sorgt.

In diesem Spiel können die Benutzer gegeneinander antreten und SPONGEV2-Token als Teil des Spielprozesses einsetzen und dadurch Prämien erhalten. Neben der kostenpflichtigen Version wird es auch möglich sein, "Sponge Racer" kostenlos zu spielen, sodass auch Interessenten, die noch nicht in das Projekt investiert haben, ebenfalls das Spiel testen können.

Es wird spekuliert, dass SPONGE V2 das Potenzial hat, einer der Top-Meme-Coins zu werden, den man 2024 im Auge behalten sollte.

Bonk mit +1000% im Jahr 2024?

Es gibt bereits Fälle, in denen Trader den Anstieg des Bonk-Token-Preises genutzt haben, um beachtliche Gewinne zu erzielen. Ein bemerkenswertes Beispiel ist ein Trader, der aus einer Investition von 16.000 Dollar durch gezielte Kryptowährungsspekulationen 10 Millionen Dollar erwirtschaftete.

Für 2024 gibt es keine spezifische Roadmap für Bonk, doch die bisherige Arbeit des Teams lässt darauf schließen, dass der Fokus weiterhin auf der Zusammenarbeit innerhalb der Solana-Community liegen wird. Solana, bekannt für seine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und -endgültigkeit, könnte bei einem Anstieg seines Preises und einer Zunahme seiner Nutzerbasis Bonk als sozialen Token auf Solana begünstigen.

Verschiedene Experten geben unterschiedliche Prognosen für den Bonk-Preis im Jahr 2024 ab.

Die durchschnittliche Preisvorhersage liegt bei etwa 0,00003214 Dollar, mit einem potenziellen Höchstwert von 0,00007524 Dollar, was zumindest einer Verdreifachung des aktuellen Wertes entsprechen würde.

Optimistischere Prognosen von CoinPedia sehen einen potenziellen Höchstpreis von 0,000085 Dollar, während CoinCodex eine etwas zurückhaltendere Prognose mit einem jährlichen Höchstwert von 0,00003917 Dollar abgibt, was nahe am Preis von Bonk im Dezember 2023 liegt.

Die Streuweite bei Memecoins ist wie gewohnt hoch, wobei dennoch die meisten Szenarien von +200% bis +600% ausgehen.

Für den Preis von Sponge erwartet sich das Team rund um den Token ein deutlich höheres Ziel. Tatsächlich steuern sie darauf zu, die Version 2 des SPONGE Token zumindest ebenso erfolgreich wie die SPONGE V1 Version zu machen, sprich eine Wertanstieg um x100 zu schaffen.

Erfahrungsgemäß sind die Preissteigerungen für neue Token am Start oft deutlich steiler, basierend auf einer technischen Gegebenheit: Aufgrund der geringeren Liquidity fallen Investitionen stärker ins Gewicht als bei einem Altcoin, welcher bereits eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde hat, was die Möglichkeit eines schnellen Anstiegs erhöht.

Kann der BONK Preis in nächster Zeit wieder fallen?

Nach einem anfänglichen Aufschwung sieht sich der Kurs der Kryptowährung BONK möglicherweise neuen Herausforderungen gegenüber. Eine kürzlich erfolgte Korrektur hat den Großteil der im November und Dezember erzielten Kursgewinne ausradiert, was auf eine starke Verkaufsaktivität hindeutet. Sollte der BONK-Preis die Marke von 0,0000135 Dollar nicht halten können, erwarten Analysten, dass eine Unterstützungszone zwischen 0,00001 und 0,00000992 Dollar ins Spiel kommt, um einen weiteren potenziellen Kursrückgang abzufedern.

Die technischen Indikatoren, wie der Exponential Moving Average (EMA) und der Average Directional Index (ADX), zeigen dabei ein gemischtes Bild. Obwohl ein Anstieg über die wichtigen EMA-Werte auf eine kurzfristige Trendwende hindeuten könnte, signalisiert ein hoher ADX-Wert möglicherweise weiteren Korrekturbedarf, um das erschöpfte bullische Momentum wiederherzustellen. Investoren und Händler könnten daher in den kommenden Tagen mit anhaltender Volatilität rechnen.

