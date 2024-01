Cognite, ein weltweit anerkannter Marktführer für Industriesoftware, gab heute den Beta-Start eines generativen, KI-gestützten Remote Operations Control Room (ROCR) am Celanese-Standort in Clear Lake, Texas, bekannt. Celanese, ein weltweit tätiges Unternehmen für Chemikalien und Spezialwerkstoffe, plant, mithilfe des ROCR einen vollständigen Einblick in den Echtzeitbetrieb seiner Standorte weltweit zu ermöglichen, um dadurch sowohl Arbeitsabläufe zu beschleunigen als auch betriebliche Erkenntnisse mit einer um Größenordnungen höheren Effizienz zu gewinnen.

Aufbauend auf Cognite Data Fusion®, der führenden Industrial DataOps-Plattform, und unter Nutzung von Cognite AI, den umfassendsten KI-Funktionen für die Industrie, bietet der ROCR eine zentralisierte Ansicht der kontextualisierten industriellen Daten von Celanese, unabhängig von Quelle und Typ, neben einem Copilot mit deterministischer generativer KI. Dadurch kann Celanese Erkenntnisse aus vielen Datenquellen zugleich gewinnen, um Sicherheits-, Zuverlässigkeits- und Qualitätsrisiken im gesamten Betrieb in Echtzeit erkennen und lösen zu können.

"Unsere Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt unserer digitalen Transformation und alles, was wir tun, ist darauf ausgerichtet, ihrer Arbeit mehr Wirkung zu verleihen. Durch die Integration generativer KI in einen Remote Operations Control Room wird Cognite die Sichtbarkeit für unsere Standortleiter und ihre Teams erhöhen und eine Vielzahl von Möglichkeiten eröffnen von der Überwachung der Anlagenleistung über die Verbesserung der Ursachenanalyse bis hin zur Optimierung und Verschlankung unserer Prozesse", sagte Brenda Stout, Vizepräsidentin von Acetyls Manufacturing bei Celanese.

Der ROCR besteht aus acht Produktstatusbildschirmen und Dashboards: Flawless Day-KPIs, Live-Produktionsdaten, gemeldete Vorfälle, ein Video-Livestream, Energieverbrauchskosten, eine 3D-Modellansicht des Standorts, Wartungsinformationen und Cognite Copilot. Durch den ROCR werden drei kritische Ziele für die Transformation von Celanese zu einem digitalen Werk der Zukunft erreicht:

Unit Stewardship : Celanese-Betriebsleiter und ihre Teams können über Sprachbefehle mit dem Cognite Copilot formlos kommunizieren, um sich über den aktuellen Stand der allgemeinen Hauptkennzahlen in Bereichen wie Gesundheit, Sicherheit und Umwelt, Qualität, Zuverlässigkeit oder Energie informieren zu lassen. Darüber hinaus wird die Möglichkeit geboten, einen Drilldown durchzuführen, um tiefere Einblicke zu gewinnen.

: Celanese-Betriebsleiter und ihre Teams können über Sprachbefehle mit dem Cognite Copilot formlos kommunizieren, um sich über den aktuellen Stand der allgemeinen Hauptkennzahlen in Bereichen wie Gesundheit, Sicherheit und Umwelt, Qualität, Zuverlässigkeit oder Energie informieren zu lassen. Darüber hinaus wird die Möglichkeit geboten, einen Drilldown durchzuführen, um tiefere Einblicke zu gewinnen. Digital Workers : Ein KI-gestützter Workflow ermöglicht es Außendienstmitarbeitern, Probleme schneller und einfacher zu behandeln. Außerdem erhöht er die Geschwindigkeit, mit der unstrukturierte Beobachtungen sowie Versuche zur Fehlerbehebung als strukturierte Daten erfasst und über ein mobiles Gerät an den ROCR gemeldet werden.

: Ein KI-gestützter Workflow ermöglicht es Außendienstmitarbeitern, Probleme schneller und einfacher zu behandeln. Außerdem erhöht er die Geschwindigkeit, mit der unstrukturierte Beobachtungen sowie Versuche zur Fehlerbehebung als strukturierte Daten erfasst und über ein mobiles Gerät an den ROCR gemeldet werden. Eskalation und Abhilfe: Als Teil einer KI-gestützten Strategie zur Schadensbegrenzung ermöglicht der ROCR eine aktive Auseinandersetzung mit einer beliebigen Situation vor Ort, während der Cognite Copilot den Untersuchungsprozess unterstützt, indem er zusätzlichen Kontext bereitstellt und bei Bedarf automatisch Arbeitsaufträge generiert.

Über Cognite

Cognite sorgt dafür, dass generative KI für die Industrie funktioniert. Führende Unternehmen aus den Bereichen Energie, Fertigung sowie Energieversorgung und erneuerbare Energien entscheiden sich für Cognite, um sichere, vertrauenswürdige Echtzeitdaten bereitzustellen und die Abläufe ihrer umfangreichen Anlagen sicherer, nachhaltiger und gewinnbringender zu verwalten. Cognite bietet eine benutzerfreundliche, sichere und skalierbare industrielle DataOps-Plattform, Cognite Data Fusion®, die es allen Entscheidungsträgern, vom Außendienst bis hin zu Remote-Betriebszentren, ermöglicht, mit Leichtigkeit auf komplexe Industriedaten zuzugreifen und diese verständlich zu machen, in realen Situationen zusammenzuarbeiten und eine bessere Zukunft aufzubauen. Besuchen Sie uns unter www.cognite.ai und folgen Sie uns auf LinkedIn und X (Twitter).

