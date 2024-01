© Foto: Unsplash



Die US-Inflationsdaten am Donnerstag könnten auch auf dem Währungsmarkt für Bewegung sorgen. Was für das Währungspaar EUR/USD jetzt auf dem Spiel steht: Von unserem Gastautor Kai-Philipp Adamietz. Beide Währungsräume unterscheiden sich mehr denn je: In den USA sind die Wirtschaftsdaten erfreulich, innerhalb der Eurozone ist eine Rezession noch nicht vom Tisch. Trotzdem hat die EZB Zinssenkungen noch nicht ins Kalkül gezogen, während sie in den USA sehr wahrscheinlich sind. Der Markt geht aktuell aber noch immer davon aus, dass Zinssenkungen in beiden Währungsräumen zu einem ähnlichen Zeitpunkt erfolgen. Wird diese Marktsicht enttäuscht, weil eine Notenbank Fakten schafft, während die andere …