Die bekannte CRM- und Back-Office-LösungB2Core hat ein neues Update auf den Markt gebracht, das Benutzeroberflächen, Designs und Funktionen betrifft. Die neue Version namens B2Core V4 bietet überarbeitete Back-end- und Front-end-Strukturen, die die User Journey vereinfachen und die Nutzung erfreulicher machen. Und das sind die Details:

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240109158153/de/

The renowned CRM and back-office solution, B2Core, has released a new front-end update that brings user experience to the next level. (Graphic: Business Wire)