CES Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, freut sich, die erfolgreiche Zertifizierung des NTN-fähigen Moduls von Quectel, des CC660D-LS, für den Einsatz im Netzwerk von Skylo, dem führenden Anbieter von nicht-terrestrischen Netzwerken (NTN), bekannt zu geben. Das Modul ist das erste, das von Skylo für die Verwendung in seinem Netzwerk zertifiziert wurde. Es ermöglicht eine nahtlose und zuverlässige IoT-NTN-Konnektivität für jedes Standardgerät, das das Modul enthält und einen Blick in den Himmel hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240110192266/de/

Quectel gibt die branchenweit erste Zertifizierung eines Satellitenkommunikationsmoduls für das Skylo Netzwerk bekannt (Photo: Business Wire)

Quectel hat das CC660D-LS Modul speziell entwickelt, um zuverlässige und effiziente Zwei-Wege-Satellitenkommunikation zu ermöglichen. Mit der Zertifizierung des Moduls für das Skylo-Netzwerk können Unternehmen und Organisationen die Leistung der allgegenwärtigen Skylo-Satellitenkonnektivität nutzen, um IoT-Anwendungen in abgelegenen und schwierigen Umgebungen zu ermöglichen und eine sichere und zuverlässige Datenübertragung zu gewährleisten.

Das CC660D-LS Modul bietet eine Reihe flexibler Anschlussmöglichkeiten, die L-Band, S-Band und Band 23-Verbindungen umfassen. Dieses Modul ist so ausgestattet, dass es 3GPP Release 17 IoT-NTN-Verbindungen (IoT-NTN) unterstützt, was seine fortschrittlichen Fähigkeiten unterstreicht. Das CC660D-LS Modul zeichnet sich durch seine zuverlässige Konnektivität aus und erleichtert die Kommunikation in beide Richtungen. Darüber hinaus unterstützt das Modul sowohl IP- als auch Nicht-IP-Dienstnetzwerke. Diese duale Fähigkeit sorgt nicht nur für eine verbesserte Konnektivität, sondern auch für eine erhöhte Serviceverfügbarkeit. Das CC660D-LS Modul ist eine umfassende Lösung für robuste und vielseitige Konnektivitätsanforderungen.

"Wir freuen uns, dass Skylo unser NTN-Satellitenkommunikationsmodul für sein Netzwerk zertifiziert hat", sagte Norbert Muhrer, President und CSO von Quectel Wireless Solutions. "Diese Zertifizierung spiegelt unser Engagement wider, unseren Kunden weltweit hochwertige Satellitenkommunikationslösungen zu liefern. Durch die Zusammenarbeit mit Skylo ermöglichen wir es Unternehmen, neue Möglichkeiten zu erschließen und ihre IoT-Ziele zu erreichen, unabhängig davon, wo sie sich befinden."

Der Skylo-Zertifizierungsprozess umfasste strenge Tests und Bewertungen, um sicherzustellen, dass das CC660D-LS-Modul die strengen Qualitäts- und Leistungsstandards erfüllt, einschließlich der 3GPP Release-17-Standards und Skylo's Standards Plus Qualifikationen. Das Netzwerk von Skylo ist so konzipiert, dass es eine globale Abdeckung bietet, so dass IoT-Geräte, die mit dem Modul von Quectel ausgestattet sind, auch in Gebieten mit begrenzter terrestrischer Infrastruktur verbunden bleiben können.

"Wir freuen uns, das CC660D-LS Modul von Quectel in unserem Ökosystem zertifizierter Geräte begrüßen zu dürfen", sagte Dr. Andrew Nuttall, CTO und Mitbegründer von Skylo. "Diese Zertifizierung ist ein Beweis für unser Engagement, die zuverlässigste und umfangreichste satellitengestützte IoT-Konnektivität anzubieten. Durch die Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Quectel können wir Gerätehersteller aller Art in die Lage versetzen, ihre IoT-Anwendungen zu erweitern, zusätzliche Bewertungsströme hinzuzufügen und ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten, das keine Änderung des Nutzerverhaltens erfordert."

Das CC660D-LS Modul von Quectel eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Asset Tracking, Flottenmanagement, Landwirtschaft, Schifffahrt und mehr. Das kompakte Design und der geringe Stromverbrauch des Moduls machen es zur idealen Wahl für batteriebetriebene IoT-Geräte, die eine langfristige, ununterbrochene Konnektivität benötigen.

Bei der Entwicklung der IoT-Module von Quectel steht die Sicherheit im Mittelpunkt. Von der Produktarchitektur bis hin zur Firmware-/Software-Entwicklung setzt Quectel führende Branchenpraktiken und -standards ein und minimiert potenzielle Schwachstellen mit Hilfe von unabhängigen Drittanbietern. Darüber hinaus hat Quectel Sicherheitspraktiken wie die Erstellung von SBOMs und VEX-Dateien sowie die Durchführung von Firmware-Binäranalysen in den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung integriert.

IoT-Entwickler können jetzt ihren Entwicklungsprozess rationalisieren, indem sie Quectel-Module mit den Antennen und Vorzertifizierungsdiensten von Quectel kombinieren und so sowohl die Kosten als auch die Markteinführungszeit für ihre IoT-Geräte effektiv reduzieren. Für das CC660D-LS-Satellitenmodul bietet Quectel die Antennen YECN028AA und YFCA011AA an. Damit stehen Entwicklern vielseitige Optionen zur Verfügung, um die Konnektivität zu verbessern und den Einsatz ihrer innovativen Lösungen zu beschleunigen.

Über Quectel

Quectel's Leidenschaft für die Schaffung einer intelligenteren Welt spornt uns an, die IoT-Innovation zu beschleunigen. Wir stellen mit unseren IoT-Lösungen den Kunden in den Mittelpunkt und bieten dabei ausgezeichneten Support und hervorragende Dienstleistungen. Unser globales Team von 5.900 Experten treibt die Innovation in den Bereichen Mobiltelefone GNSS Wi-Fi und Bluetooth -Module sowie Antennen und Dienstleistungen.

Wir betreiben weltweit Büros und bieten global Support. Unsere internationale Führungsmannschaft widmet sich dem Fortschritt des IoT und möchte helfen, eine smarte Welt zu erbauen.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.quectel.com LinkedIn Facebook und X

Über Skylo

Skylo Technologies ist ein NTN-Dienstleister mit Sitz in Mountain View, Kalifornien, der einen Dienst anbietet, der es Mobilfunkmodems und -geräten ermöglicht, sich direkt über bestehende Satelliten zu verbinden. Die über Satellit angeschlossenen Geräte werden von Skylos kommerziellem NTN vRAN verwaltet und bedient, das eine auf 3GPP-Standards basierende Cloud-native Basisstation und einen Kern umfasst. Skylo arbeitet mit bestehenden Satellitenbetreibern, terrestrischen Mobilfunknetzbetreibern und Geräteherstellern zusammen, um Abonnenten überall und jederzeit eine Konnektivitätslösung zu bieten, die nahtlos zwischen terrestrischen und satellitengestützten Netzen wechselt. Skylo konzentriert sich darauf, vernetzte Dienste für Menschen im Freien und vernetzte Arbeitsabläufe für Maschinen bei der Arbeit in kritischen Branchen wie der Landwirtschaft, der Schifffahrt, der Logistik, dem Bergbau und anderen zu ermöglichen, zusätzlich zu Geräten für den Massenmarkt. Für weitere Informationen besuchen Sie www.skylo.tech, kontaktieren info@skylo.tech, oder folgen uns auf LinkedIn und Twitter.

