Zertifiziertes Quectel Wi-Fi HaLow Modul auf Basis des Morse Micro MM6108 SoC ebnet den Weg für die weltweite Einführung des Standards

CES 2024 Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, und Morse Micro, der führende Anbieter von Wi-Fi HaLow-Silizium, gaben heute bekannt, dass das Quectel FGH100M Wi-Fi HaLow-Modul die CE-Zertifizierung für Europa und die Zertifizierung der Federal Communications Commission (FCC) für die USA erhalten hat. Die CE- und FCC-Zertifizierung des Moduls, das auf dem MM6108 SoC von Morse Micro basiert, unterstreicht die strengen Tests und die Einhaltung der höchsten Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzstandards, die im europäischen Raum gefordert werden. Die FCC-Zertifizierung bedeutet außerdem, dass das Modul für den Einsatz in elektronischen Geräten zugelassen ist, die in den Vereinigten Staaten verkauft werden.

Die Zertifizierung ist ein entscheidender Schritt zur Ausweitung der Marktreichweite der Wi-Fi HaLow-Technologie und ermöglicht ihren Einsatz in einer Vielzahl von Wi-Fi HaLow- und IoT-Anwendungen in verschiedenen geografischen Regionen. Dieser erste Erfolg in der Branche unterstreicht nicht nur die Marktreife der Wi-Fi HaLow-Technologie, sondern festigt auch die Position des Protokolls als führender Kommunikationsstandard.

"Die Wi-Fi HaLow Technologie stellt die Zukunft der globalen Konnektivität dar, und der Erhalt des CE-Zeichens und der FCC-Zertifizierung ist ein Beweis für die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Interoperabilität der Wi-Fi HaLow Module", sagte Norbert Muhrer, Präsident und CSO, Quectel Wireless Solutions. "Unsere Zusammenarbeit mit Morse Micro war entscheidend für das Erreichen dieses Meilensteins und anderer Branchenzertifizierungen."

Das Wi-Fi HaLow Modul wurde für eine größere Reichweite und einen geringeren Stromverbrauch entwickelt und eignet sich damit ideal für zahlreiche IoT-Anwendungen, von Smart Homes und Industrieautomation bis hin zur Landtechnik und darüber hinaus. Mit dieser Zertifizierung sind Quectel und Morse Micro in der Lage, eine führende Rolle im Bereich der IoT-Konnektivität mit großer Reichweite und geringem Stromverbrauch einzunehmen und erstklassige Wi-Fi CERTIFIED HaLow-Lösungen anzubieten, die den Anforderungen der vernetzten Welt von heute gerecht werden.

"Das Team von Morse Micro hat in diesem Jahr unermüdlich daran gearbeitet, die globale Reichweite unserer Wi-Fi HaLow-Lösungen zu erweitern. Mit der CE-Zertifizierung für unsere Modulprodukte ist dieser Tag nun endlich gekommen", sagte Prakash Guda, Vice President of Marketing and Product Management bei Morse Micro. "Mit der europäischen CE-Zertifizierung für Wi-Fi HaLow-Module haben Quectel und Morse Micro die weltweite Akzeptanz des Standards bewiesen. Es ist ein großer Schritt vorwärts bei der Etablierung von Wi-Fi HaLow als universeller Standard für IoT und drahtlose Konnektivität."

Der im Sub-GHz-Frequenzband arbeitende Wi-Fi HaLow 802.11ah-Standard wurde von Grund auf für das IoT entwickelt und bietet eine optimale Kombination aus erweiterter Reichweite, Energieeffizienz, langer Akkulaufzeit für drahtlose Geräte, hervorragender Durchdringung von Barrieren, großer Netzwerkkapazität, fortschrittlicher Sicherheit und WLAN-Kompatibilität.

Bei der Entwicklung der IoT-Module von Quectel steht die Sicherheit im Mittelpunkt. Von der Produktarchitektur bis hin zur Firmware-/Software-Entwicklung setzt Quectel führende Branchenpraktiken und -standards ein und minimiert potenzielle Schwachstellen mit Hilfe von unabhängigen Drittanbietern. Darüber hinaus hat Quectel Sicherheitspraktiken wie die Erstellung von SBOMs und VEX-Dateien sowie die Durchführung von Firmware-Binäranalysen in den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung integriert.

Quectel bietet eine Reihe von Antennen für das FGH100M LoRa-Modul an, darunter die YCIS001AA, YCIS002AA, YCIS003AA, YFNP017WWA, YPCS002BA, YMCP003AA, YEIN002AA, YECN028AA und YECW000N1A, was Flexibilität und Kompatibilität für unterschiedliche Projektanforderungen ermöglicht.

Über Quectel

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Wir sind ein sehr kundenorientiertes Unternehmen und ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, der sich auf einen hervorragenden Support und Service stützt. Unser wachsendes globales Team von 5.900 Fachleuten gibt das Tempo für Innovationen beim Mobilfunk GNSS WLAN und Bluetooth -Modulen, sowie Antennen und Dienstleistungen.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.quectel.com LinkedIn Facebook und X

Über Morse Micro

Morse Micro ist ein führendes Wi-Fi HaLow Fabless Halbleiterunternehmen mit Sitz in Sydney und weltweiten Niederlassungen. Als weltweit führendes Wi-Fi HaLow-Unternehmen leisten wir Pionierarbeit bei den drahtlosen IoT-Konnektivitätslösungen der nächsten Generation. Morse Micro bietet ab sofort sein von der Wi-Fi Alliance und der FCC zertifiziertes MM6108-Produktionssilikon an: der schnellste, kleinste, stromsparendste und reichweitenstärkste Wi-Fi HaLow-Chip auf dem Markt. Erfahren Sie mehr unter https://www.morsemicro.com/.

