Jetzt endgültig: Spot Bitcoin ETFs in den USA wurden genehmigt! Nächstes Kursziel 100.000 Dollar?

In den letzten Monaten wurde viel darüber spekuliert und zahlreiche Falschmeldungen veröffentlicht, nun ist es aber tatsächlich passiert: Die Bitcoin ETFs in den USA wurden von der Börsenaufsichtsbehörde SEC genehmigt. Die Stimmung könnte kaum besser sein, wie zahlreiche Tweets auf X zeigen. Nachdem sich die Behörde jahrelang gegen Kryptowährungen ausgesprochen hat und die Emittenten der börsengehandelten Fonds einige Änderungen ihrer Anträge vornehmen mussten, kann die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung nun im großen Stil an der Wall Street gehandelt werden. Die Kursziele, die in diesem Zusammenhang für Bitcoin genannt werden, reichen von 100.000 Dollar bis weit über eine Million. Allerdings wäre es keine große Überraschung, wenn es vorher noch zu einer Korrektur kommt.

Diesmal wirklich

Schon im Oktober letzten Jahres hat Cointelegraph gemeldet, dass der Bitcoin ETF von BlackRock genehmigt wurde. Die Folge war ein Kursanstieg im zweistelligen Prozentbereich. Obwohl es nicht lange gedauert hat, bis sich der Irrtum als solcher herausgestellt hat, hat es damals gereicht, um den Kurs von 28.000 Dollar auf weit über 30.000 Dollar zu pushen. Gestern ist es dann erneut zu einer Bestätigung gekommen, diesmal von der SEC selbst, woraufhin der Kurs wieder deutlich gestiegen wäre, wenn sich nicht 5 Minuten später herausgestellt hätte, dass der X-Accoung der Behörde gehackt wurde. Diesmal dürfte es aber wirklich wahr sein. Auf der Website der SEC wurde bereits veröffentlicht, dass die ETFs genehmigt wurden.

Since the SEC site is down - here's video of the full SEC Bitcoin ETF approval doc



pic.twitter.com/MYGzGbtgaw - Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) January 10, 2024

Zwar ist die entsprechende Datei, in der die Genehmigung bestätigt wird, inzwischen nicht mehr abrufbar, da die Website überlastet zu sein scheint, das ist aber auch kein Wunder nach so vielen Falschmeldungen. Offenbar wollen sich diesmal alle vergewissern, bevor sie wieder auf Fake News reagieren und ihre Positionen in den Minuten darauf schon wieder liquidiert werden.

Ob es nun tatsächlich so schnell zur Rallye kommt, wie sich das viele erhoffen, wird sich erst zeigen. Nachdem der Kurs in den letzten Monaten aufgrund der Gerüchte um die ETFs um rund 80 % gestiegen ist, wäre es auch keine große Überraschung, wenn es nun erstmal zu einer Korrektur kommt, bevor Bitcoin ein neues Allzeithoch erreichen kann. Auf jeden Fall sollten Anleger in den nächsten Tagen mit erhöhter Volatilität rechnen. Eine Möglichkeit, von den guten Nachrichten zu profitieren, ohne das Risiko der hohen Volatilität eingehen zu müssen, könnte Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) sein.

Mit Bitcoin Minetrix indirekt von steigenden Bitcoin-Preisen durch ETFs profitieren

Bei Bitcoin Minetrix handelt es sich um ein neues Projekt, das es Investoren ermöglicht, wieder am BTC Mining Markt teilzunehmen. Während Großunternehmen Privatpersonen nach und nach vom Markt verdrängt haben und sich rund um das Schürfen des digitalen Goldes schon eine Milliardenindustrie entwickelt hat, überzeugt Bitcoin Minetrix mit einem einzigartigen Stake to Mine-Ansatz, bei dem Anleger, die $BTCMTX-Token kaufen und staken eine Rendite in Form eines Mining-Guthabens erhalten können.

(Stake to Mine Dashboard - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Je mehr $BTCMTX-Token man hält und in den Staking Pool einzahlt, desto mehr Credits für das Cloud Mining erhält man. Dadurch müssen Anleger nicht mehr auf Cloud-Anbieter vertrauen, die am Ende oft keine Bitcoin auszahlen, sondern können in Zukunft direkt im Stake to Mine Dashboard von Bitcoin Minetrix ihre Token und ihr Mining-Guthaben verwalten, sodass eine dritte Partei überflüssig wird.

Da Bitcoin Minetrix das Potenzial hat, sämtliche Risiken, die mit Cloud Mining einhergehen, auszumerzen, sind Experten überzeugt, dass sich das Projekt langfristig durchsetzen kann und der $BTCMTX-Kurs schon bald nach dem Listing an den Kryptobörsen massiv steigen kann. Bis es soweit ist, können Investoren bereits durch das Cloud Mining von steigenden Bitcoin-Preisen profitieren, weshalb $BTCMTX eine gute Gelegenheit sein könnte, das Krypto-Portfolio vor Schwankungen zu schützen und in nächster Zeit hohe Renditen zu erzielen.

