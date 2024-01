Las Vegas (ots/PRNewswire) -TCL Electronics, eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik und die weltweit zweitgrößte TV-Marke, präsentierte heute auf der Consumer Electronics Show (CES 2024) sein führendes Portfolio innovativer Technologien in verschiedenen Kategorien, darunter den weltweit größten QD-Mini-LED-Fernseher und eine der branchenweit ersten intelligenten Unterhaltungslösungen für vernetzte Mobilgeräte.Innovationen für ein großartiges HeimkinoerlebnisUnter den auf der Messe gezeigten Produkten war auch der größte QD-Mini-LED-Fernseher der Welt, der QM891G von TCL mit einer Bildschirmdiagonale von 115 Zoll, über 20.000 lokalen Dimmzonen und einer Spitzenhelligkeit von 5.000 Nit, der hier erstmals in Nordamerika gezeigt wird.Parallel zu diesem Meilenstein stellte TCL die neuesten QM7- und QM8-QD-Mini-LED-Modelle für den US-amerikanischen Markt vor, die sämtlich über fortschrittliche Hintergrundbeleuchtung und Signalverarbeitungstechnologien sowie über High-Zone Local Dimming verfügen. Die bahnbrechenden TV-Geräte der Serien X955 und C755 von TCL waren übrigens die ersten weltweit, die vom TÜV Rheinland für ihr realistisches Seherlebnis (Realistic Visual Experience) zertifiziert wurden. TCL demonstrierte auch Dolby Atmos FlexConnect, das Nutzern die Freiheit gibt, ihre Lautsprecher an einem beliebigen Ort zu platzieren - das System sorgt dann für ein intelligent optimiertes Dolby Atmos-Erlebnis.Darüber hinaus stellte das Unternehmen den von TCL selbst entwickelten AiPQ ULTRA-Prozessor vor, der dank seiner starken KI-Fähigkeiten für die Bildanalyse und mehrerer ebenfalls selbst entwickelter Algorithmen für eine erstklassige Anzeigequalität und lebendige Bilder auf Fernsehgeräten sorgt.Der neue Online-Streaming-Dienst TCL tv+ bietet über 300 FAST-Kanäle und Tausende von Blockbustern von weltweit führenden Content-Anbietern. Mit der "IDEO"-Technologie können Nutzer in Nordamerika auf interaktive Funktionen zugreifen, während sie das kostenlose Unterhaltungsprogramm genießen. Auf dem Live-Kanal der National Football League (NFL), der 2024 starten soll, können Fans in der Region NFL-Events über TCL tv+ verfolgen.Die Modelle S55H/S45H sind die jüngsten Mitglieder der TCL-Soundbar-Produktfamilie. Mit innovativer Tutti Choral-Technologie und Dolby Atmos sorgen sie für ein noch besseres Heimkinoerlebnis. Die 27R83U/34R83Q Professional Monitor-Serie von TCL wird ebenfalls gezeigt. Die Modelle der Serie verfügen über die QD-Mini LED-Technologie mit 1.152 lokalen Dimmzonen, einer Spitzenhelligkeit von 1.600 Nit, einer ultraschnellen Reaktionszeit von 1 ms und einer hohen Bildwiederholfrequenz. Die Serie besitzt die VESA DisplayHDR 1400-Zertifizierung, die Pantone Matching System (PMS)-Validierung und die TÜV Rheinland-Zertifizierung für augenschonende blaulichtarme Anzeigegeräte.Branchenführende Unterhaltungslösung für intelligente, vernetzte MobilgeräteIm Rahmen der Messe stellte TCL außerdem eine der branchenweit ersten intelligenten Unterhaltungslösungen für vernetzte Mobilgeräte vor, die Smartphones, Tablets, Smart Glasses und andere Geräte miteinander kombiniert. Unter anderem stellte das Unternehmen ein erweitertes Tablet-Portfolio, eine neue Reihe von Smartphones der Serie 50 und seine NXTPAPER 3.0-Technologie vor, die fortschrittlichste Generation der preisgekrönten Display-Technologie für mehr Augenfreundlichkeit und ein insgesamt verbessertes digitales Seherlebnis.Die RayNeo X2 Lite AR Glasses sind die weltweit ersten Datenbrillen mit Vollfarb-3D-Display und der neuesten Snapdragon® AR1 Gen 1-Plattform. Die vorgestellten Modelle verfügten über Premium-Upgrades bei Anzeigeeffekten und AR-Erlebnis. Darüber hinaus bieten RayNeo Air 2 XR Glasses den Nutzern ein lebendiges, detailliertes und tragbares Seherlebnis - als würden sie einen 201-Zoll-Max-Bildschirm aus sechs Metern Entfernung betrachten.Technologien für ein intelligenteres und besser vernetztes Leben zu HauseMit dem FreshIN 2.0 Klimagerät hat TCL die Messlatte für mehr Lebensqualität höher gelegt. Die "Breathable Two-way Fresh Air"-Technologie führt sauerstoffreiche Luft von außen ein und bläst gleichzeitig schlechte Raumluft aus. Das Unternehmen stellte außerdem sein erstes Fensterklimagerät mit Matter-Protokoll vor, mit dem es ein nahtlos integriertes Smart-Home-Ökosystem anbieten kann.Darüber hinaus zeichnen sich die neuesten Kühlschränke der Free Built-in-Serie von TCL durch ein schlankes und nahtloses Design aus, das den vorhandenen Platz optimal nutzt. Ihre hochmoderne molekulare Konservierungstechnologie hält den Kühlschrankinhalt länger frisch und hilft, Nährstoffverluste bei Lebensmitteln zu verhindern. Und zu guter Letzt sorgt der TCL Eco Care Washer & Dryer Combo mit seinem Zwei-in-Eins-Design für ein bequemeres und umweltfreundlicheres Wäschewaschen.Mit dem Fokus auf nachhaltiges Leben hat TCL kürzlich auch sein Portfolio an intelligenten Energielösungen erweitert. Das ebenfalls auf der CES 2024 vorgestellte "One-Stop Residential Smart Energy System" kombiniert Photovoltaikmodule, einen Energiespeicher, eine Wärmepumpe und eine Ladestation für Elektroautos.Beständige globale Partnerschaften und ESG-InitiativenIm Rahmen der globalen TCLGreen-Kampagne bekräftigte TCL auf der Veranstaltung seine Bemühungen im Bereich Recycling und Wiederverwendung. Gleichzeitig inspiriert das Unternehmen durch wegweisende Kooperationen mit renommierten Partnern Nutzer weltweit und zeigt neue Wege und Perspektiven für ein besseres Leben auf. Als offizieller TV-Partner der NFL führte TCL gemeinsam mit NFL Hall of Famer Charles Woodson durch den TCL-Messestand, um die Leidenschaft und Begeisterung zu demonstrieren, die im Sport steckt.Wir heißen Sie gerne am Stand von TCL auf der CES 2024 willkommen!Datum: 9.-12. Januar 2024Ort: Las Vegas Convention Center, Central Hall Nr. 18708Informationen zu TCL ElectronicsTCL Electronics (1070.HK) ist eine führende Marke der Unterhaltungselektronik und führend in der weltweiten Fernsehbranche. TCL ist heute in mehr als 160 Märkten auf der ganzen Welt tätig. Das Unternehmen hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern, Audiogeräten, Haushaltsgeräten, mobilen Geräten, Datenbrillen (Smart Glasses) bis hin zu kommerziellen Displays reichen. Besuchen Sie die TCL-Website unter https://www.tcl.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2294180/IMAGE.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/2315186/Image.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tcl-unterstreicht-seine-innovationsfuhrerschaft-mit-erweitertem-produktportfolio-und-technischen-losungen-auf-der-ces-2024-302032001.htmlPressekontakt:Savi Chen,savi.chen@bcw-global.comOriginal-Content von: TCL Electronics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160770/5689253