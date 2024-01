Las Vegas (ots/PRNewswire) -KONKA Group Co., Ltd. ("KONKA"; 000016.SZ), ein führendes Technologieunternehmen, hatte einen bedeutenden Auftritt auf der International Consumer Electronics Show (CES), die vom 9. bis 12. Januar 2024 läuft. Das Unternehmen stellte eine Reihe seiner führenden Displayprodukte vor und demonstrierte die hohe technologische Kompetenz und überragende Leistung der Marke.Das 310-Zoll-MicroLed 4K-Plus Movie Theater von KONKA bietet eine überragende Farbkonsistenz, die den Marktdurchschnitt übertrifft und ein einheitliches und hochwertiges Seherlebnis garantiert. Durch die geringen Bildschirmreflexionen von weniger als 5 % ist es perfekt für Kinoumgebungen geeignet. Mit einer Helligkeit von 800 nits und einer hohen Bildwiederholfrequenz liefert das Display eine brilliante und fließende Darstellung. Die Farbpalette ist dank der von KONKA entwickelten und vollständig proprietären lichtemittierenden Chips beeindruckend. Diese Chips erreichen 85 % von BT.2020 durch eine kontinuierliche Optimierung der Licht emittierenden Wellenlänge. Auf diese Weise werden Farbabweichungen bei weiten Betrachtungswinkeln effektiv reduziert und das Seherlebnis insgesamt verbessert.In Chongqing, China, hat KONKA eine Produktionslinie für MLED-Direktbildschirme und eine Vielzahl von Mini-LED-Direktbildschirm-Lösungen in großem Maßstab eingerichtet. Damit verbessert KONKA seine Fähigkeit, vielseitige Lösungen für ein breites Spektrum von Umgebungen bereitzustellen, darunter Flughäfen, Kinos, zentrale Datenüberwachungsräume, Verkehrsleitzentralen, Einkaufszentren und zahlreiche weitere Szenarien.Während des Events präsentierte KONKA auch sein Flaggschiff - die Modellreihe 809, eine Mini QD-LED TV-Modellreihe, die seit 2023 auf dem Markt ist. Die bahnbrechenden Funktionen dieser Reihe ermöglichen ein wahres Fest für die Sinne. Sie verfügt über die neuen Mini QD-LED- und AGLR-Bildschirme, die den nativen Kontrast stark verbessern und die Bildschirmreflexion minimieren. Das Ergebnis ist eine transparentere und überwältigende Darstellung. Der Mini QD-LED vereint die überragenden Vorteile von QLED und Mini LED und liefert stärkere Kontraste und sattere Farben. Dies ermöglicht eine detaillreiche Wiedergabe von Filmen und Spielen. Zudem wartet die Modellreihe mit einem extrem hohen Kontrastverhältnis von 10.000.000:1, einem 157-prozentigen ultraweiten BT.709-Farbraum und einer hohen Helligkeit auf.KONKAs neue Generation der OLED-Fernseher der Modellreihe 812 und seine Modellreihe 813 im mittleren Preissegment wurden außerdem vorgestellt. Die Modellreihe 812 ist mit den Betriebssystemen webOS und Google TV ausgestattet und erfüllt damit die weltweiten Verbrauchererwartungen an die Content-Verfügbarkeit.Die überragende Produktqualität und die beachtliche Innovationskraft von KONKA, die von der proprietären Technologie unterstützt wird, stoßen sowohl innerhalb der Branche als auch bei Verbrauchern auf Anerkennung. Im Jahr 2023 stieg der Umsatz des KONKA-Markengeschäfts um 101 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, während der Umsatz in der TV-Kategorie ebenfalls ein substanzielles Wachstum von 32 % im Vergleich zum Vorjahr verbuchte. Mit Blick nach vorn wird KONKA seine Geschäftsphilosophie beibehalten und die Globalisierung der Marke weiter vorantreiben.Informationen zur KONKA Group Co., Ltd.Die KONKA Group Co., Ltd. wurde am 21. Mai 1980 gegründet und ist seit 1992 an der Shenzhen Stock Exchange notiert. Das Unternehmen beschäftigt 15.000 Mitarbeiter, wobei der Anteil seines Personals im Bereich Forschung und Entwicklung mehr als 10 % beträgt.KONKA erhöht seine strategischen Investitionen in mehrere wichtige Kerntechnologien wie Micro LED, 8K, AIoT und 5G, um seine Führungsposition in der kontinuierlich evolvierenden weltweiten Unterhaltungselektronikbranche zu behaupten.Weitere Informationen unter www.konkaglobal.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2315322/image_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ces-2024-konka-prasentiert-produktinnovationen-mit-uberragender-leistung-302032008.htmlPressekontakt:chensisi1@konka.comOriginal-Content von: KONKA Group Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171718/5689255