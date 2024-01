Yabukis Rolle bei Motive Partners wird um den Posten des Chairman CEO von InvestCloud erweitert, was die Voraussetzungen für die nächste Wachstumsphase des Unternehmens schafft

InvestCloud (oder "das Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Vermögensverwaltungslösungen, gab heute die Ernennung von Jeffery W. Yabuki ("Jeff") zum Chairman und CEO bekannt. In dieser Funktion wird Jeff die Strategie und den Betrieb von InvestCloud leiten und sich dabei vor allem auf die Bereitstellung hervorragender Leistungen für die Kunden konzentrieren. Jeffs Führungsqualitäten werden die Kunden und Partner von InvestCloud mit seiner skalierbaren Technologieplattform weiter stärken. Hinter dem Unternehmen stehen die Clearlake Capital Group, L.P. (zusammen mit einigen ihrer Tochtergesellschaften, "Clearlake") und Motive Capital Management, LLC (zusammen mit einigen ihrer Tochtergesellschaften, "Motive Partners"), die das Unternehmen im Jahr 2021 rekapitalisiert haben.

InvestCloud ist eine Technologieplattform für die Vermögensverwaltung, die weltweit über 550 Vermögensverwalter mit einem Vermögen von mehr als 6,4 Billionen Dollar über ihre Plattformen bei Dienstleistungen wie UMA/SMA-Portfolioverwaltung, Handelsausführung, Buchhaltung, Modellmanagement und Leistungsmessung unterstützt.

"Finanzdienstleistungen und insbesondere die Vermögensverwaltung befinden sich im Anfangsstadium eines technologischen Wandels, der unserer Meinung nach bedeutende Möglichkeiten schaffen wird, um die Zukunft der Vermögensverwaltung neu zu definieren. Ich glaube, dass InvestCloud gut positioniert ist, um mit seinen Kunden zusammenzuarbeiten und diesen Wandel weltweit anzuführen. Ich freue mich darauf, mit diesem talentierten Team zusammenzuarbeiten, um durch nachhaltige Exzellenz und Innovation Werte zu schaffen und die nächste Generation der Marktführerschaft anzustreben", sagte Jeff Yabuki, Chairman CEO von InvestCloud und Chairman von Motive Partners.

Zuvor war Jeff von Dezember 2005 bis Juni 2020 CEO von Fiserv (NYSE:FI), einem Fortune-200-Unternehmen und weltweit führenden Anbieter von Zahlungsverkehrs- und Finanztechnologie. Außerdem war er von 2019 bis Dezember 2020 Chairman von Fiserv. Während seiner Amtszeit bei Fiserv führte er das Unternehmen durch eine strategische Umstrukturierung mit bedeutenden Akquisitionen und Veräußerungen, einschließlich der 22 Milliarden Dollar schweren Übernahme der First Data Corporation. Unter Jeffs Führung hat Fiserv seinen Umsatz fast verdreifacht, die operative Marge und den Gewinn gesteigert und bis Ende 2019 eine Gesamtrendite von 969 für die Aktionäre erzielt.

Bevor er zu Fiserv kam, war Jeff Executive Vice President und Chief Operating Officer bei H&R Block und hatte eine Reihe von Führungspositionen bei American Express inne. Jeff ist derzeit Mitglied des Board of Directors der Royal Bank of Canada (NYSE:RY), Nasdaq (NASDAQ:NDAQ) und Chairman der Sportradar Group (NASDAQ:SRAD).

"Wir haben die Möglichkeit, eines der führenden Unternehmen im Bereich der Finanztechnologie mit einer überzeugenden globalen Makrochance zu verbinden, von der wir glauben, dass sie einen Mehrwert für die Kunden von InvestCloud schafft", sagte Rob Heyvaert, Gründer und Managing Partner bei Motive Partners. "Diese Ernennung ist ein weiteres Beispiel für das differenzierte "Investor, Operator, Innovator"-Modell von Motive, das die Wertschöpfung und Innovation vorantreibt. Wir freuen uns, Jeff an der Spitze des Unternehmens zu haben, da er in der Vergangenheit immer wieder Teams dazu gebracht hat, Marktchancen zu nutzen. Wir möchten uns auch bei Richard Lumb für seine Führung als Interims-CEO bedanken, der im Board of Directors bleiben und Jeffs Übergang unterstützen wird."

"Wir sind begeistert, Jeff bei InvestCloud willkommen zu heißen und freuen uns darauf, den Wachstumsplan des Unternehmens unter seiner Führung zu beschleunigen", sagten Behdad Eghbali, Mitbegründer und Managing Partner, und James Pade, Partner, bei Clearlake. "Jeffs einschlägige Erfahrung und seine Fähigkeit, Organisationen zu skalieren, machen ihn zur perfekten Wahl für die Leitung von InvestCloud."

InvestCloud geht davon aus, dass sich Vermögensverwalter im nächsten Jahrzehnt mit den sich ändernden Erwartungen einer neuen Generation von Kunden auseinandersetzen werden, da erwartet wird, dass über 84 Billionen Dollar an Vermögenswerten zwischen den Generationen weitergegeben werden. Um diesen Marktwandel zu unterstützen, konzentrieren sich Privatanleger, Banken und Vermögensverwalter auf die technologische Modernisierung und die digitale Transformation. InvestCloud ist davon überzeugt, dass es gut positioniert ist, um seine Kunden und Partner mit seinem Lösungsportfolio zu unterstützen, das moderne digitale Kunden- und Beratererfahrungen, Finanzplanung und personalisierte UMA/SMA-Portfolios unterstützt.

Über InvestCloud

InvestCloud ist der weltweit führende Softwareanbieter für die digitale Transformation in der Vermögensverwaltungsbranche und in den USA führend bei der Personalisierung und Skalierung von Beratungsprogrammen, einschließlich Unified Managed Accounts (UMA) und Separately Managed Accounts (SMA). InvestCloud unterstützt heute ein Vermögen von über 6 Billionen US-Dollar mit über 550 Direktkunden, darunter Banken und Vermögensverwalter, Privatbanken und Asset Manager. Das Unternehmen bietet digitale Kunden- und Beratererfahrungen und -tools, die die Entwicklung von Front-Office-Wealth-Management-Lösungen und UMA/SMA-Portfoliomanagement-, Handelsausführungs-, Buchhaltungs-, Modellmanagement- und Performance-Investment-Lösungen ermöglichen, was zu erstklassigen Erfahrungen und Abläufen für die Wealth- und Asset-Management-Branche führt. InvestCloud hat seinen Hauptsitz in New York und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt, darunter in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, der Schweiz, Italien, Singapur, Japan und Australien.

Weitere Informationen über InvestCloud finden Sie unter www.investcloud.com

Über Clearlake

Clearlake wurde 2006 gegründet und ist ein Investmentunternehmen, das integrierte Geschäfte in den Bereichen Private Equity, Kredite und andere verwandte Strategien betreibt. Mit einem sektororientierten Ansatz versucht das Unternehmen, mit erfahrenen Managementteams zusammenzuarbeiten, indem es geduldiges, langfristiges Kapital für dynamische Unternehmen bereitstellt, die von Clearlakes Ansatz zur operativen Verbesserung, O.P.S.®, profitieren können. Die wichtigsten Zielsektoren des Unternehmens sind Technologie, Industrie und Konsumgüter. Clearlake verwaltet derzeit ein Vermögen von über 70 Milliarden Dollar, und die Senior Investment Principals haben über 400 Investitionen geleitet oder mitbetreut. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Santa Monica, CA, mit Niederlassungen in Dallas, TX, London, UK, Dublin, Irland und Singapur.

Weitere Informationen über Clearlake finden Sie unter www.clearlake.com

Über Motive Partners

Motive Partners ist ein spezialisiertes Private-Equity-Unternehmen mit Niederlassungen in New York City, London und Berlin, das sich auf Risiko-, Wachstums- und Buyout-Investitionen in technologiebasierte Finanz- und Geschäftsdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Nordamerika und Europa konzentriert und fünf primäre Teilsektoren bedient: Banken und Zahlungsverkehr, Kapitalmärkte, Daten und Analysen, Investment Management und Versicherungen. Motive Partners verfügt über differenziertes Fachwissen, Konnektivität und Fähigkeiten, um langfristigen Wert in Finanztechnologieunternehmen zu schaffen.

Weitere Informationen über Motive Partners finden Sie unter www.motivepartners.com

