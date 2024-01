DJ AfD-Fraktion bestätigt Teilnahme von Weidel-Vertrautem an Treffen mit Identitären

BERLIN (Dow Jones)--Die AfD-Bundestagsfraktion hat die Teilnahme des persönlichen Referenten von Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel an einem Treffen eines rechten Netzwerks aus Politikern und Unternehmern Ende November 2023 in Potsdam bestätigt. Roland Hartwig habe bei dem Treffen ein Social-Media-Projekt vorgestellt, das er im Aufbau begleite, sagte ein Sprecher der Bundestagsfraktion dem Tagesspiegel (Donnerstag-Ausgabe). Ein am Mittwoch veröffentlichter Beitrag des Rechercheportals "Correctiv" hatte über das Treffen von etwa zwei Dutzend Menschen, darunter Mitgliedern der AfD und Unternehmern, berichtet.

Der AfD-Fraktionssprecher sagte, Hartwig habe dort keine Ideen mitentwickelt, die anschließend im Bundesvorstand diskutiert worden seien: "Weder hat er dort politische Strategien erarbeitet, noch hat er Ideen eines Herrn Sellner zur Migrationspolitik, von dessen Erscheinen er im Vorfeld keine Kenntnis hatte, 'in die Partei getragen'." Die auf dem Treffen vorgestellte Strategie zur "Remigration" werde nicht von der AfD übernommen, sagte der Fraktionssprecher: "Die AfD wird ihre Haltung zur Einwanderungspolitik, die im Parteiprogramm nachzulesen ist, nicht wegen einer Einzelmeinung eines Vortragenden auf einem Treffen, das kein AfD-Termin war, abändern."

Der persönliche Pressesprecher Weidels sagte dem Tagesspiegel, ihr sei weder der Inhalt noch der Teilnehmerkreis des Treffens bekannt gewesen.

