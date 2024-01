LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Waffenlieferungen an Saudi-Arabien:

"Das Herrscherhaus in Riad ist ein wichtiger und einflussreicher Akteur in der Region, der eine konstruktive Rolle im blutigen Großkonflikt zwischen Israel und der Hamas-Terrororganisation im Gazastreifen übernimmt und einen mäßigenden Einfluss auf andere Staaten der Region hat. Grund genug für die Bundesregierung, ihre ablehnende Haltung zu Waffenlieferungen an die Saudis zu überdenken und ihnen Eurofighter und Lenkflugkörper zu verkaufen. Alles hängt eben mit allem zusammen."/scp/DP/he