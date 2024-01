FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen der Bauernproteste erwartet Frankfurts Ordnungsamt an diesem Donnerstag ein Verkehrschaos in der Stadt. 1500 Traktoren sollen laut der Behörde für eine Sternfahrt und eine Kundgebung in die Mainmetropole einfahren. Von 9 Uhr an werden Staus auf fünf zentralen Zufahrtsstraßen erwartet. Zudem werden unter anderem die Theodor-Heuss-Allee und die Autobahn 648 am Donnerstag stadteinwärts gesperrt.

Bereits am vergangenen Montag hatten Traktor-Konvois hessenweit für Staus auf den Straßen gesorgt. Allein in Wiesbaden blockierten mehr als 2000 Fahrzeuge Teile der Landeshauptstadt. Die Proteste der Landwirte richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Schrittweise abgeschafft werden soll danach die Steuerbegünstigung auf Agrardiesel. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht dem Bundesbauernverband nicht./evy/DP/jha