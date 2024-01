COTTBUS (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) soll am Donnerstag in Cottbus am Rande der Eröffnung eines neuen Bahnwerks für ICE-4-Züge mit Vertretern des Landesbauernverbandes zusammentreffen. Dabei wolle der Kanzler die Regierungsposition noch einmal erläutern, hatte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mitgeteilt. In Cottbus wollen am Donnerstag Tausende Bauern gegen den geplanten Abbau von Steuervergünstigungen auf Agrardiesel demonstrieren.

Die Landwirte wollen in einem Korso mit 500 Fahrzeugen in Cottbus anreisen, wie eine Sprecherin des Brandenburger Landesbauernverbandes berichtete. Insgesamt werden mehrere tausend Teilnehmer erwartet. An der Eröffnungsfeier der Halle 2 des neuen Bahnwerks (10 Uhr) nehmen auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (beide SPD) teil./kp/DP/jha