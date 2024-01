Krypto News: SEC genehmigt Bitcoin-ETF - darum explodieren jetzt Altcoins

Der Kryptomarkt bekommt seine lang ersehnten und heiß begehrten Spot-ETFs, die den Zugang in den Kryptomarkt vereinfachen sollen. Fortan können institutionelle Anleger das Thema "Bitcoin" spielen und sich ein Exposure aufbauen, das keine eigenständige Verwahrung von BTC erfordert. Ein regulierter Zugang zu Kryptowährungen wurde schon früh als Gamechanger interpretiert. Denn sukzessive könnten mittelfristig hohe Summen in den Bitcoin fließen, wenn die Vermögensverwalter jetzt ein starkes Interesse daran haben, den Bitcoin-ETF bestmöglich zu vermarkten.

In a highly anticipated result, 11 separate firms received approval on their BitcoinETF proposals by the SEC. With this news, Bitcoin has ticked up slightly… but just like on yesterday's fake announcement, it is once again the altcoin market surging. Ideally,



(Cont) pic.twitter.com/RawifPtHn6 - Santiment (@santimentfeed) January 10, 2024

Der Bitcoin steigt leicht an, doch notiert noch unter dem Verlaufshoch bei rund 47.000 $. Sukzessive Kursgewinne scheinen indiziert, in den nächsten Tagen könnte der Bitcoin erstmals die 50.000 $ angreifen. Dennoch zeigen andere Kryptos aktuell Stärke. So pumpen einige Altcoins massiv. Allen voran Ethereum baut Stärke gegenüber Bitcoin auf und kann in den letzten 24 Stunden fast 10 % an Wert gewinnen. Damit startet das Krypto-Jahr 2024 vielversprechend - ETH scheint ein Top-Pick.

Doch warum sind es die Altcoins, die jetzt deutlich profitieren und mitunter in ihren Handelspaaren gegen Bitcoin an Zug gewinnen? Schließlich ist der Bitcoin-Spot-ETF doch in erster Linie ein Event, das dem Bitcoin zugutekommen dürfte. Denn es wäre fernab jeder Realität, dass die Vermögensverwalter und institutionelles Kapital jetzt in kleine Altcoins fließt. Dennoch konnten beispielsweise Arbitrum, Rocket Pool oder Mantle in den letzten 24 Stunden um über 15 % pumpen, während der Bitcoin moderate Kursgewinne von rund 1 % verzeichnet.

Bitcoin-Spot-ETF sind mittelfristige Kurstreiber

Die Genehmigung der Bitcoin-Spot-ETFs in den USA stellt einen signifikanten Schritt in der Finanzwelt dar, wobei ihre Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs zunächst subtil erscheinen. Denn es ist wenig überraschend, dass der Kurs von Bitcoin nicht sofort in die Höhe schoss, da der wahre Einfluss eher mittelfristig antizipiert wird. Derzeit werden die ETFs gelistet, es findet eine Skalierung des Marketings statt. Dies ist ein entscheidender Moment, da Vermögensverwalter nun intensiv daran arbeiten, Bitcoin als attraktive Beimischung in den Portfolios ihrer Kunden zu positionieren. Der Anreiz hierfür ist deutlich: lukrative Gebühren, die durch neue Investitionen in Bitcoin generiert werden können.

Die gestrige Genehmigung der Bitcoin-Spot-ETFs war jedoch bereits weitgehend in den aktuellen Kursen eingepreist, was unter anderem durch die Prognosen von Bloomberg-Analysten, die eine 95 %-Wahrscheinlichkeit für eine Genehmigung vorhersahen, verdeutlicht wird. Der Markt ist in seiner Reaktion oft vorausschauend und handelt die Zukunft. Bedeutende Ereignisse werden antizipiert, bevor sie tatsächlich eintreten.

Langfristig könnten diese ETFs als wichtige Kurstreiber fungieren, indem sie institutionellen und privaten Investoren einen einfacheren und regulierten Zugang zu Bitcoin-Investitionen bieten. Dies könnte wiederum zu einer breiteren Akzeptanz und Integration von Bitcoin in traditionelle Finanzportfolios führen, was die Nachfrage und damit potenziell auch den Preis antreibt.

Altcoins vs. Bitcoin: Darum pumpen Ethereum & Co.

Die Genehmigung von Bitcoin-Spot-ETFs hat zweifellos zu einer bullischeren Stimmung am Kryptomarkt geführt. Diese Entwicklung erhöht die allgemeine Risikobereitschaft der Investoren, wobei insbesondere Altcoins in den Fokus rücken. Viele Anleger sehen in Altcoins eine Chance, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, insbesondere im Vergleich zum Bitcoin. Diese gestiegene Attraktivität von Altcoins spiegelt sich in ihrer aktuellen Marktdynamik wider.

Mit der steigenden Akzeptanz und Legitimierung von Kryptowährungen durch die Einführung von Produkten wie Bitcoin-ETFs nehmen Investoren vermehrt auch Chancen in weniger bekannten Altcoins wahr. Die Gier nimmt zwar zu, scheint aber noch in einem gesunden Maße vorhanden. Aktuell zeigen Altcoins deutliche Stärke. Diese Entwicklung könnte einen Wendepunkt darstellen, die Altcoin-Saison startet.

So konstatiert Michael van de Poppe eindrucksvolle Stärke bei Ethereum. Hier gibt es einen massiven Kurssprung, zugleich bilde sich eine bullische Divergenz. Sollte Ethereum diese positive Entwicklung nun bestätigen - danach sieht es aktuell aus - könnte eine Rotation von Kapital erfolgen.

Very strong bounce from $ETH, which has been showing strength.



Additionally, a weekly bullish divergence might start.



If that's confirmed after this weekly close -> rotation is happening. pic.twitter.com/7po517AkNH - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) January 10, 2024

So sehen immer mehr Krypto-Trader die hohe Wahrscheinlichkeit einer Altcoin-Saison, die historische Zyklen repliziert.

Krypto-Presales mit 10x Potenzial: Kehrt spekulatives Kapital zurück?

Die Genehmigung der Bitcoin-Spot-ETFs schürt die Risikobereitschaft. Augenscheinlich setzen Anleger wieder auf überdurchschnittliche Renditen mit Altcoins. Hier könnte spekulatives Kapital auch in Krypto-Presales fließen, die mitunter 10x Potenzial und mehr haben. Zwei Kandidaten, die davon profitieren könnten, sind Bitcoin Minetrix und SPONGEV2.

