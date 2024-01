Mittwoch, 10. Jänner Finanzminister Magnus Brunner ist also seinen Führerschein temporär los, weil er beim Tempo nicht rar war. Das hat unter den Podcast-Hörer:Innen einige Reaktionen ausgelöst, so nach dem Motto, wäre er nur bei der Wiedereinführung der einjährigen Behaltefrist so schnell. Ich bring das aber nur hier, nicht im Podcast, ich hatte ja vergangenes Wochenende ebenfalls ein Erlebnis mit der Polizei. Vielleicht, weil ich gerade so viel plane und das noch zum Quadrat, bin ich in einem Planquadrat herzlich willkommen geheissen worden. Ich hatte freilich nur den Zeitverlust im Kopf, weil zu schnell war ich nicht unterwegs und getrunken hatte ich nur ein grosses Bier. Natürlich macht man bei Aufforderung den Alkotest, denn die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...