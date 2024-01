Unter dem Vorsitz Seiner Hoheit Prinz Faisal bin Farhan bin Abdullah, Minister für auswärtige Angelegenheiten, wird eine hochrangige Delegation des Königreichs Saudi-Arabien am Weltwirtschaftsforum (WEF) Jahrestreffen 2024 in Davos, Schweiz, vom 15. bis 19. Januar 2024 unter dem Thema "Rebuilding Trust" teilnehmen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240110257614/de/

The Kingdom of Saudi Arabia will send a high-level delegation to the World Economic Forum Annual Meeting 2024 (Photo: AETOSWire)