Die aktuell längste Serie: HeidelbergCement mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 8.03%) - die längste Serie dieses Jahr: Biofrontera 5 Tage (Performance: 39.15%). Tagesgewinner war am Mittwoch LPKF Laser mit 8,89% auf 10,72 (217% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 10,52% - es war der . Tagessieg 2024, Rang 0 im BSN Watchlist) vor MorphoSys mit 5,84% auf 35,35 (131% Vol.; 1W 6,06%) und SolarEdge mit 4,91% auf 81,01 (125% Vol.; 1W -6,28%). Die Tagesverlierer: Biofrontera mit -10,46% auf 0,47 (64% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,28%), Klondike Gold mit -8,05% auf 0,04 (0% Vol.; 1W 0,00%), Metro mit -5,33% auf 2,38 (97% Vol.; 1W 4,57%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Nvidia (58023,6 Mio.), Microsoft (19532,18) und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...