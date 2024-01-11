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WKN: 853292 | ISIN: FR0000121014 | Ticker-Symbol: MOH
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AROUNDTOWN
AROUNDTOWN SA Chart 1 Jahr
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AROUNDTOWN SA2,308+1,58 %
LEG IMMOBILIEN SE75,32-0,13 %
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VONOVIA SE27,880+1,27 %
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