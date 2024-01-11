DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT VERBIO AUF 'SELL' (BUY) - ZIEL 22 (50) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FüR HUGO BOSS AUF 83,50 (84,90) EUR - 'NEUTRAL'JEFFERIES HEBT ZIEL FüR AROUNDTOWN AUF 1,80 (1,70) EUR - 'UNDERPERFORM'JEFFERIES HEBT ZIEL FüR GRAND CITY AUF 8,5 (7,4) EUR- 'UNDERPERFORM'JEFFERIES SENKT LEG IMMOBILIEN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 80 (77) EURJEFFERIES HEBT ZIEL FüR TAG IMMOBILIEN AUF 15,00 (13,20) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FüR VONOVIA AUF 22 (20) EUR - 'UNDERPERFORM'JPMORGAN SENKT ZIEL FüR DWS AUF 45,80 (46,40) EUR - 'OVERWEIG BERENBERG STARTET BRITISH LAND MIT 'BUY' - ZIEL 469 PENCE BERENBERG STARTET LAND SECURITIES MIT 'BUY' - ZIEL 807 PENCEGOLDMAN HEBT HERMES AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 2060 (1514) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FüR KERING AUF 426 (470) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN ...Den vollständigen Artikel lesen ...