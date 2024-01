Einen Tag vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung von Inflationsdaten haben sich die Anleger an den US-Börsen am Mittwoch durchaus mutig gezeigt.New York - Einen Tag vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung von Inflationsdaten haben sich die Anleger an den US-Börsen am Mittwoch durchaus mutig gezeigt. Trotz der herrschenden Unsicherheit gab es bei den drei wichtigsten Indizes Kursgewinne. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,45 Prozent auf 37'695,73 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,57 Prozent auf 4783,45 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 verbuchte die deutlichsten Gewinne: Mit einem Anstieg um 0,69 Prozent auf 16'793,05 Punkte verbuchte der technologielastige Index seinen vierten Gewinntag in Folge. Aktien grosser Tech-Werte wie Alphabet, Microsoft, Amazon, Nvidia und Meta stützten ihn mit ihren Anstiegen. Die Anleger dürften in den am Donnerstag zur Veröffentlichung anstehenden Inflationsdaten für Dezember auf Hinweise achten, ab wann und wie schnell die US-Notenbank Fed in diesem Jahr die Leitzinsen senken wird. Nicht wenige Marktteilnehmer erhoffen sich bereits einen ersten Zinsschritt der Fed im März. Marktbeobachter Craig Erlam vom Broker Oanda verwies darauf, dass Anleger das Jahr 2023 voller Optimismus beendet hätten, politische Entscheidungsträger dies aber bislang nicht stützten. «Das macht den morgigen Verbraucherpreisbericht umso wichtiger, da die Daten nun mit den sehr optimistischen Erwartungen übereinstimmen müssen, die in den Märkten eingepreist sind», so der Experte. An der Nasdaq-Börse setzten die Anleger weiterhin auf den Megatrend der Künstlichen Intelligenz, hiess es. Der diesbezügliche Favorit bleibt die Nvidia-Aktie, die am Mittwoch um 2,3 Prozent zulegte und dabei ihren Rekordlauf fortsetzten. Der Chipkonzern kommt dem Online-Riesen Amazon in Sachen Börsenwert immer näher: Der Abstand schrumpfte auf 250 Milliarden Dollar. Boeing legten nach ihren jüngsten Verlusten im Zuge eines gefährlichen Zwischenfalls mit einem Flugzeug des Typs 737-9 Max um 0,9 Prozent zu. In den vergangenen beiden Tagen waren die Titel aber auch um bis zu zehn Prozent abgerutscht. Konzernchef Dave Calhoun räumte inzwischen einen Fehler des Flugzeugbauers ein und versprach Aufklärung. Mit Juniper blieb eine weitere Aktie im Fokus, die am Vortag schon Schlagzeilen machte. Mittlerweile ist es offiziell, dass das IT-Unternehmen Hewlett Packard Enterprise (HPE) den Netzwerkausrüster übernehmen will. 40 Dollar werden den Juniper-Aktionären geboten. Dem näherte sich der am Vortag schon hochgesprungene Kurs mit zuletzt gezahlten 37,59 Dollar. Dies war ein Anstieg um nochmals gut zwei Prozent. Im Fokus standen ausserdem die Aktien, die an den Bitcoin geknüpft sind. Titel der Kryptoplattformen Coinbase und Riot Platforms pendelten sich nach Schwankungen mit bis zu 1,2 Prozent im Minus ein. Auch der Kurs der Digitalwährung schwankte vor einer erwarteten Entscheidung zur Zulassung börsengehandelter Fonds (ETFs). Am Vortag hatte eine gefälschte Mitteilung nach US-Börsenschluss schon für Irritationen gesorgt. Kursgewinne von 3,5 Prozent gab es für die Anleger des Bauunternehmens Lennar. Das Unternehmen erhöhte seine vierteljährliche Bardividende auf 50 Cent pro Aktie und ausserdem wurde eine milliardenschwere Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms genehmigt. Für den Euro wurden am Mittwoch zuletzt 1,0969 Dollar gezahlt, nachdem sich der Kurs am Vortag noch zeitweise der Marke von 1,09 Dollar genähert hatte. Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,0946 (Dienstag: 1,0940) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9135 Euro. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen gab zuletzt knapp um 0,10 Prozent auf 111,80 Punkte nach. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug 4,01 Prozent. (awp/mc/ps) NYSENASDAQAktueller Stand Dow Jones Industrial bei Google

