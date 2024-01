Trotz konjunkturellem Gegenwind peilt Deutschlands Digitalwirtschaft in diesem Jahr 4,4% Wachstum an. Der Branchenverband Bitkom kündigte an, für Unternehmen der IT und Telekommunikation (ITK) sei 2024 ein Umsatz von 224,3 Mrd. EUR zu erwarten. Der Sektor wachse damit etwa drei bis vier Mal stärker als die gesamte Wirtschaft. Trübsal herrscht dagegen ...

