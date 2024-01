Die Gerüchte um die Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETF durch die US-Börsenaufsicht SEC erreichten am Dienstag mit einer Falschmeldung ihren chaotischen Höhepunkt. Jetzt hat die Behörde tatsächlich ihr Okay gegeben. Startet nun eine neue Bitcoin-Rally? Wird in den USA ein Bitcoin-ETF zugelassen oder nicht? Die Frage beherrscht seit Tagen die einschlägigen Blogs und Newsforen. Höhepunkt der Spekulationen: Am Dienstag meldete der Twitter-Acount der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...