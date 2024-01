Nach einer starken Performance in dem für sämtliche Energietitel starken Jahr 2022 lief es für die BP-Aktie im vergangenen Börsenjahr eher durchwachsen. Und auch der Start in das neue Jahr dürfte die Anteilseigner des britischen Öl- und Gasproduzenten kaum sonderlich erfreuen. Denn zuletzt ging es erneut etwas bergab. Die Ölpreise haben am Donnerstag ein Großteil ihrer Vortagesverluste wettgemacht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 77,41 US-Dollar. ...

