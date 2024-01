Am Donnerstag ist vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen mit einem freundlichen Auftakt am deutschen Aktienmarkt zu rechnen. Rund 30 Minuten vor dem Börsenstart signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex DAX ein Plus von 0,64 Prozent auf 16.807 Punkte. Damit dürfte der DAX die Kursobergrenze der vergangenen Tage bei etwas mehr als 16.750 Punkten testen, die er nur zu Beginn des Jahres deutlich übersprungen hatte. Darüber wartet dann das Rekordhoch von Mitte Dezember bei knapp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...