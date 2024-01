Am Mittwochabend hat die SEC nach langem Hin und Her offiziell die Bitcoin-ETFs genehmigt. Die Kryptowährung reagierte darauf verhalten, es kam weder zu einem Ausbruch nach oben, noch einem "Sell-the-News"-Event. Auf der Gewinnerseite standen hingegen die Altcoins, denn die nächste große Spekulation macht schon die Runde.Während der Bitcoin seit Anfang der Woche in einer Range zwischen 44.000 und 48.000 Dollar handelt, ist Etherum am Mittwochabend der Ausbruch aus einer wochenlangen Konsolidierung ...

