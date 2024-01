Am Donnerstag zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt ein freundlicher Handelstag ab. Der DAX wird voraussichtlich mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 16.790 Punkte in den Handel starten, bevor am Nachmittag frische US-Inflationsdaten in den Fokus der Anleger rücken dürften. Folgende Themen könnten zudem die Kurse beeinflussen.1. US-Börsen verbuchen KursgewinneDie Wall Street hat vor der Bekanntgabe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...