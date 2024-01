© Foto: Uwe Anspach - dpa



SAP hat nach Vorwürfen systematischer Bestechung in Schwellenländern einer Strafzahlung gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC in dreistelliger Millionenhöhe zugestimmt.Rückschlag für SAP. Zum Jahresauftakt muss der im DAX notierte Software-Star eine empfindliche Strafzahlung leisten. Auch der Reputationsverlust könnte erheblich sein. SAP stimmt Strafe zu - 222 Millionen US-Dollar sind futsch! Wie gestern Abend bekannt wurde, ist der größte deutsche, global agierende Software-Konzern von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC im Zusammenhang mit Bestechungsversuchen zu einer Strafe in Höhe von 222 Millionen US-Dollar verurteilt worden. Die Strafe setzt sich zusammen aus 118,8 Millionen US-Dollar, …