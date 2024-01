© Foto: Ina Fassbender - dpa



Die US-Börsenaufsicht hat nach langem Ringen die Einführung von Bitcoin-ETFs zugelassen, die direkt in die Kryptowährung investieren. Was das bedeutet.Die US-Aufsichtsbehörden haben erstmals börsengehandelte Fonds zugelassen, die direkt in Bitcoin investieren. Dieser Schritt wird als Meilenstein für den 1,7 Billionen US-Dollar schweren Sektor der digitalen Vermögenswerte angesehen und wird den Zugang zur größten Kryptowährung an der Wall Street und darüber hinaus erweitern. Die Securities and Exchange Commission (SEC), deren Mandat auch den Anlegerschutz umfasst, genehmigte am Donnerstag Fonds von Branchenschwergewichten wie BlackRock, Invesco und Fidelity bis hin zu kleineren Konkurrenten …