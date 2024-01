FRANKFURT (dpa-AFX) - Einen Tag nach der von Experten erwarteten Genehmigung von börsengehandelten Fonds (ETFs) in den USA hat sich der Bitcoin kaum bewegt. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung notierte am Donnerstag auf der Handelsplattform Bitfinex bei 46 142 US-Dollar und damit in etwa auf dem zuletzt erreichten Niveau.

Am Mittwoch hatte der Bitcoin in den USA einen Schritt hin zum Anlagen-Mainstream gemacht. Die US-Wertpapieraufsicht SEC öffnete den Weg für solche börsengehandelten Fonds (ETFs), die direkt in diese Digitalwährung investieren (Bitcoin-Spot-ETFs).

Dieser Schritt sei erwartet worden und deshalb bereits größtenteils im Kurs eingepreist gewesen, sagte Caroline Mauron, Mitgründerin der Handelsplattform Orbit Markets. Insofern war der Kurs des Bitcoins am Mittwoch nach Bekanntwerden der Nachricht nur kurz auf 47 572 Dollar angesprungen und dann wieder gefallen. Die Zuflüsse in die Bitcoin-Spot-ETFs würden nun genau beobachtet

Der Bitcoin hatte sich bereits in den vergangenen Wochen und Monaten stark verteuert. Grund dafür waren unter anderem die Spekulationen auf die ETF-Zulassung. Am Dienstag war der Kurs bis auf fast 48 000 Dollar - und damit dem höchsten Stand seit März 2022 - geklettert, bevor er am Mittwoch vor der SEC-Entscheidung wieder deutlich gefallen war.

Der Bitcoin war Ende 2022 wegen der Zinswende stark unter Druck geraten. Die Aussicht auf steigende Zinsen erhöhte die Attraktivität von festverzinslichen Wertpapieren und war deshalb nachteilig für risikoreiche Anlageklassen, zu denen der Bitcoin zählt.

Angesichts des Zusammenbruchs der Kryptobörse FTX und der Turbulenzen rund um die Handelsplattform Binance fiel der Kurs dann im Herbst 2022 bis auf fast 15 000 Dollar, bevor er sich bis zum Sommer vergangenen Jahres wieder auf gut 30 000 Dollar erholte. Nach einer kurzen Schwächephase forcierte sich die Erholung dann ab Oktober wegen der ETF-Spekulationen.

Das Rekordhoch von rund 69 000 Dollar aus dem Herbst 2021 ist allerdings trotz der Kursgewinne noch circa 50 Prozent entfernt./la/zb/mis