EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Rating

Lenzing erhält erneut Top-Nachhaltigkeits-Bewertungen durch MSCI und SAC Higgs FEM



11.01.2024 / 09:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Lenzing erhält erneut Top-Nachhaltigkeits-Bewertungen durch MSCI und SAC Higgs FEM Lenzing mit neuerlichem "AA"-Rating bei MSCI unter den besten acht Prozent der nachhaltigsten Unternehmen weltweit

Erstmalige SAC Higgs FEM-Verifizierung lieferte ausgezeichnete Ergebnisse Lenzing - Die Lenzing Gruppe, weltweit führender Anbieter von Spezialfasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien, ist erneut für ihre Leistungen auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit und ihren aktiven Beitrag zur Umgestaltung der Industrie hin zur Kreislaufwirtschaft ausgezeichnet worden. Die Ratingagentur MSCI bewertete Lenzing zum dritten Mal in Folge mit einem "AA"-Rating, womit Lenzing zu den besten acht Prozent der bewerteten Unternehmen in ihrer Vergleichsgruppe gehört. Zudem nahm Lenzing erstmals an der SAC Higgs FEM-Verifizierung zur Bewertung der Umweltauswirkungen der Produktherstellung an den Standorten teil und erzielte hervorragend positive Ergebnisse. MSCI zählt Lenzing bei den Governance-Strukturen zu den führenden Unternehmen ihrer Branche. MSCI hebt außerdem die federführende Rolle der Lenzing bei der Einführung starker Initiativen zur Minderung des Risikos von Umwelthaftungen im Zusammenhang mit der Freisetzung toxischer Schadstoffe hervor und unterstreicht das starke Wasser-Stewardship-Programm, das eine Wasserrisikobewertung umfasst. Die Bestätigung des "AA"-Ratings von MSCI ESG ermöglicht es, den Zinsaufwand von Lenzing weiterhin zu reduzieren. Lenzing hat im November 2019 ein Schuldscheindarlehen in Höhe von rund EUR 500 Mio. platziert, das an die Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens gebunden ist. Gemäß ihrer Verpflichtung aus dem Schuldscheindarlehen wird das Unternehmen den gesamten Zinsaufwand, den es dank des "AA"-Ratings einspart, an ein sozial-ökologisches Projekt spenden. "Ich bin stolz darauf, dass Lenzing unter den besten acht Prozent der nachhaltigsten Unternehmen weltweit ist. Bei Lenzing arbeiten wir hart daran, unsere Industrien noch nachhaltiger zu gestalten und die Transformation des textilen Geschäftsmodells von einem linearen zu einem Modell der Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Diese Haltung ist fest in unserer Strategie und in den Unternehmenswerten verankert. Von daher freue ich mich über die Bewertung von MSCI ganz besonders und bin stolz, dass wir als Lenzing Gruppe ebenso beim SAC Higgs FEM mit hervorragenden Ergebnissen abgeschlossen haben", so Stephan Sielaff, Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe. SAC ist ein Bündnis der Bekleidungs-, Schuh- und Textilindustrie, in der Lenzing ein aktives Mitglied ist. Lenzing hat hervorragende Ergebnisse bei der Bewertung des Facility Environmental Module (FEM) erzielt. Das Higgs FEM ist ein revolutionäres Instrument zur Bewertung der Umweltauswirkungen der Produktherstellung in Betrieben und liefert ein klares Bild der Umweltauswirkungen einer Anlage. Jedes Stadium des Produktionsprozesses wird mit diesem Instrument erfasst - vom Wasserverbrauch und der Abfallwirtschaft bis hin zum Einsatz von Chemikalien und Energie. Dadurch werden nicht nur Verbesserungspotenziale identifiziert, sondern auch Redundanzen reduziert, Risiken gemindert und eine gemeinsame Sprache für die Kommunikation von Nachhaltigkeit gegenüber den Interessengruppen geschaffen. Bis November 2023 haben alle Standorte, mit Ausnahme der Standorte in Brasilien und Thailand, die für 2024 eingeplant sind, die erste externe Verifizierung des Moduls mit hervorragenden Ergebnissen abgeschlossen. Bei fast 20.000 teilnehmenden Betrieben aus unterschiedlichen Industriezweigen, die im Jahr 2023 im Durchschnitt weniger als 50 Prozent erreichten, erzielten die Lenzing Standorte verifizierte Werte zwischen 70 und 95 Prozent. Foto-Download: https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=v3tBcHfJjpck

PIN: v3tBcHfJjpck Ihre Ansprechpartner für

Public Relations:



Dominic Köfner

Vice President Corporate Communications & Public Affairs

Lenzing Aktiengesellschaft

Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria



Telefon+43 7672 701 2743

E-Mail media@lenzing.com

Web www.lenzing.com



Corporate Sustainability:



Krishna Manda

Vice President Corporate Sustainability

Lenzing Aktiengesellschaft

Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria



Telefon +43 7672 701 3417

E-Mail sustainability@lenzing.com

Web www.lenzing.com



Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen - von der eleganten Oberbekleidung über vielseitige Denim-Stoffe bis zur High-Performance-Sportbekleidung. Aufgrund ihrer konstant hohen Qualität sowie ihrer biologischen Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit eignen sich Lenzing Fasern auch bestens für den Einsatz in Hygieneprodukten und für Anwendungen in der Landwirtschaft.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilbranche in Richtung Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren sowie die Ziele des Pariser Klimaabkommens und des "Green Deals" der EU-Kommission zu erreichen, hat Lenzing eine klare Vision: nämlich eine CO 2 -freie Zukunft zu verwirklichen.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2022

Umsatz: EUR 2,57 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.145.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen: 8.301



TENCEL, VEOCEL, LENZING, REFIBRA, ECOVERO, LENZING MODAL, LENZING VISCOSE, MICROMODAL und PROMODAL sind Marken der Lenzing AG.





11.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com