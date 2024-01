München (ots) -- Mehr Flexibilität und Transparenz für B2B-Kunden- Steigerung des Return-on-Invest (ROI) durch zielgenaue MarketingaktivitätenMit dem jüngst eingeführten Partner-Portal bringt die erfolgreiche Immobilien-Plattform neubau kompass (https://www.neubaukompass.de/) ihre B2B-Kunden bei der Entscheidung über Marketingaktivitäten einen entscheidenden Schritt voran."Unsere neue Schnittstelle zum Inserenten überzeugt mit einer einzigartig einfachen und verständlichen Bedienung und bietet unseren B2B-Partnern zahlreiche Möglichkeiten, ihr Business noch zielgenauer und erfolgreicher zu gestalten, um ihren ROI sukzessive zu erhöhen", so Thomas Reimer, Head of Product.Die Anmeldung zum Partner-Portal erfolgt für neubau kompass B2B-Kunden über ihren Ansprechpartner im Vertrieb. (https://www.neubaukompass.de/angebot-fuer-bautraeger-und-immobilien-vermarkter/) Dies gewährleistet eine individuelle Betreuung und einen reibungslosen Start in die Nutzung des Portals.Ab dem Zeitpunkt der erfolgreichen Registrierung können Bauträger und Makler die Performance ihrer inserierten Objekte in Echtzeit überprüfen. Außerdem ist es möglich, Statistiken und Rechnungen jederzeit und überall einzusehen. Ein Highlight ist der Vergleich mit Projekten in der gleichen Region. Mit wenigen Klicks können Inserenten ermitteln, wie ihr Bauvorhaben im Vergleich zum Durchschnitt im jeweiligen Großraum abschneidet."Nach dem erfolgreichen Launch Ende letzten Jahres werden wir das Portal kontinuierlich weiterentwickeln und weitere Features bereitstellen, die unseren B2B-Kunden maximale Transparenz und Flexibilität versprechen. Wir unterstreichen damit unseren Anspruch, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und Innovationen voranzutreiben", so Thomas Reimer.Pressekontakt:neubau kompass AGRedaktionsleitungJulia NiewöhnerTel. (089) 4520672-25info@neubaukompass.dewww.neubaukompass.deOriginal-Content von: neubau kompass AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74863/5689369