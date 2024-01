Gemäß der Prognose werden im Zeitraum von 2023 bis 2042 45.200 neue Passagierflugzeuge mit einem geschätzten Gesamtwert von 3,2 Billionen US-Dollar ausgeliefert werden.

Die Frachtkapazität wird gegenüber 2022 voraussichtlich um 4,1 Prozent pro Jahr steigen.

Airbus und Boeing bleiben die beiden dominierenden Hersteller von Verkehrsflugzeugen, die zusammen bis 2042 schätzungsweise 89 Prozent aller Flugzeuge liefern werden.

Cirium, die weltweit renommierteste Quelle für Luftfahrtanalysen, veröffentlicht heute über Cirium Ascend Consultancy die Flottenprognose 2023, aus der hervorgeht, dass das Jahresvolumen ausgelieferter Passagierflugzeuge im Jahr 2024 voraussichtlich die Marke von 100 Milliarden US-Dollar überschreiten wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240111740150/de/

Figure 1: Forecast deliveries 2023-2042

Die Prognose, die zum elften Mal in Folge veröffentlicht wird, prognostiziert außerdem, dass die Frachtkapazität im Vergleich zu 2022 jährlich um 4,1 Prozent wachsen wird und dass in den kommenden 20 Jahren rund 3.590 Frachtflugzeuge ausgeliefert werden, davon 1.060 neue und 2.530 umgerüstete Passagierflugzeuge.

Airbus und Boeing werden den Herstellermarkt für Verkehrsflugzeuge weiterhin dominieren und bis 2042 zusammen 89 Prozent aller Flugzeuge liefern.

Rob Morris, Head of Consultancy von Cirium Ascend Consultancy, äußerte sich dazu wie folgt: "Das weltweite Verkehrsaufkommen hat fast wieder das Niveau von 2019 erreicht. Der Anstieg der Neubestellungen im Jahr 2023 zeigt, dass der neue Wachstumszyklus der Luftfahrtindustrie an Dynamik gewinnt. Die Cirium Flottenprognose 2023 sieht für die kommenden 20 Jahre Neuauslieferungen im Wert von 3,2 Billionen US-Dollar voraus.

Die Kapazitätsmodellierung der Cirium Flottenprognose liefert eine unabhängige Sicht auf die künftige Nachfrage nach Flugzeugen und beantwortet Fragen wie etwa Folgende: Sind höhere Stückzahlen von Schmalrumpfflugzeugen gerechtfertigt? Wie werden sich die Marktanteilverhältnisse zwischen A321neo und 737-10, zwischen A350-1000 und 777-9 sowie zwischen A350F und 777-8F gestalten? Airbus und Boeing werden voraussichtlich fast 90 Prozent des Marktes für sich beanspruchen. Doch wann könnten sie neue Programme einführen und welchen Marktanteil werden neue chinesische Programme einnehmen?"

Regional betrachtet wird Asien führend bleiben, wobei China mit über 8 Prozent die höchste Wachstumsrate bei der Passagierkapazität aufweisen wird. Mit einem Anteil von 19 Prozent der weltweiten Auslieferungen wird China das größte Einzelland in der Region sein, vor allen anderen Ländern der Region Asien-Pazifik, die auf einen Gesamtanteil von 24 Prozent kommen.

Die nordamerikanischen Fluggesellschaften folgen mit 20 Prozent, Europa mit 18 Prozent. Fluggesellschaften aus dem Nahen Osten werden 7 Prozent der Auslieferungen auf sich vereinen; ihr wertmäßiger Anteil wird jedoch auf 11 Prozent steigen, was auf den hohen Anteil an höherwertigen Großraumflugzeugen zurückzuführen ist.

Die Flottenprognose von Cirium basiert auf einem szenario-orientierten Ansatz, bei dem die neuesten verfügbaren Informationen mit Expertenkommentaren und Analysen vereint werden. Die diesjährige Prognose basiert auf der kürzlich angepassten Version des 2022 Recovery Scenario 7 von Ascend, die im ungekürzten Flottenprognosebericht ausführlich beschrieben wird.

Die Zusammenfassung können Sie unter folgender Adresse herunterladen: https://www.cirium.com/solutions/cirium-fleet-forecast/. Den ungekürzten Bericht können Sie bei Cirium erwerben: https://www.cirium.com/about/contact-us/

Über Cirium

Cirium führt leistungsstarke Daten und Analysen zusammen, um die Welt in Bewegung zu halten. Wir bieten Einblicke, die sich auf jahrzehntelange Erfahrung in der Branche stützen und es Reiseunternehmen, Flugzeugherstellern, Flughäfen, Fluggesellschaften und Finanzinstituten ermöglichen, logische und fundierte Entscheidungen zu treffen, die die Zukunft des Reisens gestalten, den Umsatz steigern und das Kundenerlebnis verbessern.

Cirium ist Teil von RELX, einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungstools für Fach- und Geschäftskunden. Die Aktien von RELX PLC werden an den Börsen von London, Amsterdam und New York unter Verwendung der folgenden Ticker-Symbole gehandelt: LONDON: REL; Amsterdam: REN; New York: RELX.

Für weitere Informationen verfolgen Sie bitte die Aktualisierungen von Cirium auf LinkedIn oder besuchen Sie uns unter www.cirium.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240111740150/de/

Contacts:

media@cirium.com