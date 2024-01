WashTec stellt sich im internationalen Geschäft neu auf und verkauft die Mehrheit der Anteile an der WashTec Car Cleaning Equipment (Shanghai) Co., Ltd. an das lokale Management. An der chinesischen Gesellschaft wird man nur noch 10 Prozent der Anteile halten, allerdings weiterhin weiterhin bei Marketing, Vertrieb und Produktentwicklung Unterstützung ...

