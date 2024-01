© Foto: picture alliance/dpa | Uwe Anspach



Der Zucker-Riese Südzucker hat seinen Gewinn und Umsatz im abgelaufenen Quartal klar gesteigert und profitiert von der Lust auf Süßes, aber auch Tiefkühlpizzen.Europas größter Zuckerproduzent Südzucker hat dank höherer Preise und dem gut laufenden Zuckergeschäft mehr verdient. Im dritten Geschäftsquartal (per Ende November) zog der Konzernumsatz im Jahresvergleich um knapp neun Prozent auf 2,7 Milliarden Euro an, wie der Mannheimer Konzern am frühen Donnerstag mitteilte. Das operative Ergebnis kletterte um fast 22 Prozent auf 268 Millionen Euro. Südzucker hatte bereits Mitte Dezember in Aussicht gestellt, dass der Vorjahreswert von 220 Millionen Euro deutlich übertroffen werden dürfte. In …