Die Aktie von Novo Nordisk ist einfach nicht zu bremsen. Am heutigen Donnerstag hat das Papier ein neues Allzeithoch markiert. Die bisherige Rekordmarke vom Oktober vergangenen Jahres bei 742,20 dänischen Kronen konnte geknackt werden. Derzeit notiert die Aktie 0,8 Prozent im Plus bei 743,80 dänischen Kronen.Novo Nordisk schwimmt zwar dank der Adipositas- respektive Diabetes-Mittel Wegovy, Ozempic und Co auf der größten Erfolgswelle der Unternehmensgeschichte. Und das Unternehmen gibt weiter kräftig ...

