Die Aktie von General Electric läuft bereits seit Anfang 2023 wie geschmiert. Am gestrigen Mittwoch kletterte die Aktie ein weiteres Mal nach oben und generierte damit ein neues Kaufsignal. Was Trader jetzt wissen müssen. Nach einem verhaltenen Start ins neue Jahr konnte die Aktie von General Electric ihren Aufwärtstrend nach einem Test des GD20 (125,70 Dollar) fortsetzen. Dabei überwand sie am gestrigen Mittwoch auf Schlusskursbasis das Dezemberhoch bei 129,20 Dollar und generierte damit ein Kaufsignal. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...