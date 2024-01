BioNTech sprach kürzlich in aller Kürze über die Umsätze für das laufende Jahr und hatte dabei für die Anleger leider keine erfreulichen Neuigkeiten im Gepäck. Aufgrund der weiterhin zurückgehenden Einnahmen durch Covid-Impfstoffe rechnet das Mainzer Unternehmen mit einem Rückgang der Umsätze. Rund drei Milliarden Euro werden noch in Aussicht gestellt.Anzeige:Für das vorherige Jahr stellte BioNTech (US09075V1026) noch vier Milliarden Euro in Aussicht. Finale Zahlen liegen bisher noch nicht vor. Jene werden im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...