Riniken (ots) -Konflikte sind sowohl in der Familie als auch in einer Beziehung unvermeidlich und können sogar förderlich für die Kommunikation sein - doch zu häufig leiden Kinder unter den Auseinandersetzungen ihrer Eltern. Thomas Schärer und Jeanette Hansen Schärer sind seit 25 Jahren verheiratet und haben selbst bereits einige Krisen erfolgreich gemeistert. Ihre Erfahrungen und Expertise geben sie mit ihrer Paarberatung Schärer-Hansen heute an ihre Kunden weiter und helfen ihnen dabei, Konflikte nachhaltig zu lösen. Hier erfahren Sie, wie das gelingt und was es besonders im Umgang mit Kindern dabei zu beachten gilt.Wo Menschen miteinander leben, kann es bei der Kommunikation zu Meinungsverschiedenheiten kommen. Doch besonders, wenn Kinder involviert sind und Konflikte vor ihren Augen ausgetragen werden, kann dies Auswirkungen auf sie haben. Dabei stellen sich Eltern häufig die Frage, inwieweit es in Ordnung ist, vor ihren Kindern zu streiten und wann das Maß überschritten ist. Wie viel Streit ist also angemessen für Kinder? Beeinflussen konfliktreiche Situationen das Sozialverhalten der Kinder negativ? Und vor allem, wie können Eltern sicherstellen, dass sie in Zukunft konstruktiv mit Meinungsverschiedenheiten umgehen? "In der Vergangenheit sind Experten davon ausgegangen, dass ein Streit für Kinder kein Problem darstellt, sofern diese auch die Versöhnung mitbekommen - diese Annahme ist mittlerweile widerlegt", erklärt Thomas Schärer, Geschäftsführer der Paarberatung Schärer-Hansen."Stattdessen wurde das Gegenteil festgestellt: Der Stresspegel bei Kindern steigt unmittelbar an, sobald sie ihre Eltern streiten hören. Die Folgen können für unsere Kleinsten belastend sein und sich negativ sowohl auf ihr Schlaf-, als auch ihr Sozialverhalten auswirken", fügt seine Ehefrau und Geschäftspartnerin Jeannette Hansen Schärer hinzu. Als Paarberater unterstützen sie monatlich zahlreiche Paare dabei, ihre Beziehung auf Basis von Harmonie, Liebe und einer starken Bindung zu stärken. Ihr Beratungsangebot, das sowohl online als auch in ihrer Praxis verfügbar ist, wird durch einen Online-Kurs ergänzt. Besonderes Augenmerk legen sie auf Paarberatungen, bei denen Kinder involviert sind. "Die Art der Konfliktlösung ist entscheidend dafür, ob ein Kind positive Erfahrungen daraus zieht oder ob negative Konsequenzen lange nachwirken", ergänzen die Paarberater. Wie Konflikte innerhalb der Familie mit Kindern erfolgreich gelöst werden können, haben Thomas Schärer und Jeannette Hansen Schärer im Folgenden zusammengefasst.Tipp 1: Konstruktive Konfliktlösung praktizierenEltern sollten darauf achten, Meinungsverschiedenheiten auf eine respektvolle und konstruktive Weise zu lösen. Dies beinhaltet das Aufrechterhalten von Wertschätzung und Respekt gegenüber dem Anderen - auch in hitzigen Diskussionen. Dadurch lernen Kinder, dass es möglich ist, Differenzen zu klären, ohne dabei die gegenseitige Achtung zu verlieren. Bei der konstruktiven Konfliktlösung handelt es sich um eine sehr wertvolle Erfahrung für Kinder, denn sie bildet die Basis für ein gutes Konfliktmanagement.Tipp 2: Kinder emotional einbeziehenKinder sollten verstehen, dass Konflikte normal sind und nie (!!!) etwas mit ihnen zu tun haben. Es ist wichtig, ihre Ängste ernst zu nehmen und ihnen zu versichern, dass Meinungsverschiedenheiten keine Auswirkungen auf die Liebe zu ihnen haben.Tipp 3: Destruktives Streitverhalten vermeidenKonflikte sollten nicht in Anwesenheit der Kinder eskalieren. Lautstarke Auseinandersetzungen und Schreien können zu einem erhöhten Stresspegel bei Kindern führen und langfristige negative Auswirkungen haben. Es ist ratsam, solche Situationen zu vermeiden oder den Streit zu vertagen und erst fortzuführen, wenn die Kinder nicht anwesend sind.Tipp 4: Kinder nicht als Schiedsrichter einsetzenKinder sollten niemals gezwungen werden, in einem Konflikt Partei zu ergreifen. Dies kann zu Überforderung und emotionalen Konflikten führen. Stattdessen sollten Eltern ihren Kindern vermitteln, dass sie beide Elternteile lieben dürfen, unabhängig von der Meinungsverschiedenheit.Tipp 5: Inanspruchnahme professioneller HilfeBei anhaltenden und unüberbrückbaren Konflikten kann eine Paar- oder Familienberatung sinnvoll sein. Diese bietet den Eltern Unterstützung dabei, effektivere Kommunikations- und Konfliktlösungsstrategien zu entwickeln, die nicht nur der Partnerschaft, sondern auch dem Wohlergehen der Kinder zugutekommen.Sie sind mit Ihrer Partnerschaft unzufrieden und möchten die Beziehung wieder in Harmonie und Einklang bringen, um Ihren Kindern eine konstruktive Konfliktlösung vorzuleben? 