München (ots) -- Schnelle und unkomplizierte Finanzierung für Wärmepumpen- Flexible Laufzeiten von 12 bis 120 Monaten, bei einem effektiven Jahreszins von 6,49 %*- Sondertilgung zu jedem Zeitpunkt möglichOctopus Energy erleichtert ab sofort Investitionen in Wärmepumpen und bietet Kund*innen ein flexibles Angebot zur Kreditfinanzierung an. Der Kredit bietet passgenaue Konditionen für das Wärmepumpen-Vorhaben: Mit einer Laufzeit von bis zu 120 Monaten lässt sich die Finanzierung ganz auf die Bedürfnisse der Kund*innen abstimmen und macht eine geringe monatliche Belastung möglich. Momentan liegt der effektive Jahreszins bei 6,49 %, dabei kann der Kredit jederzeit ohne Mehrkosten ganz oder teilweise vorzeitig zurückgezahlt werden. Octopus Energy kooperiert für die Kreditvergabe mit Consors Finanz. Der Finanzdienstleister, eine Marke von BNP Paribas, hat sich zum Ziel gesetzt, Angebote in der nachhaltigen Kreditfinanzierung für erneuerbare Energien weiter auszubauen.Ob der Kredit genehmigt werden kann, stellt Octopus Energy in nur wenigen Minuten und ganz bequem durch einen telefonischen Check bei Consors Finanz fest. Für den Kreditantrag ist kein Banktermin nötig, denn die Übermittlung aller dazu nötigen Unterlagen erfolgt komplett digital.Bastian Gierull, Geschäftsführer von Octopus Energy in Deutschland: "Wir bei Octopus sehen in Wärmepumpen eine klimafreundliche Alternative zu teuren Gasheizungen, mit der sich langfristig Geld sparen lässt. Unsere Angebote für die Installationen der Pumpen sind immer fair bepreist, damit sich so viele Menschen wie möglich auch so schnell wie möglich ein neues Heizsystem leisten können. Gemeinsam mit Consors Finanz möchten wir mit der Finanzierungsmöglichkeit eine weitere Hürde aus dem Weg räumen und den Zugang zu Wärmepumpen erleichtern. Dabei stellen wir die Kund*innen und deren Bedürfnisse wie immer in den Fokus und setzen auf eine unkomplizierte Antragstellung sowie flexible Laufzeit, die an jede Lebenslage angepasst werden kann."Pauline Zettier, Chief Sustainability Officer von Consors Finanz, zur Partnerschaft: "Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kooperationspartner Octopus Energy bei seinen Bemühungen, klimafreundliche Produkte zu fairen Konditionen anzubieten, unterstützen können. Uns ist es sehr wichtig, mit unseren Finanzierungsprodukten einen verantwortungsbewussten Konsum zu fördern und Kund*innen auf diesem Weg zu begleiten."*Verzinslicher Ratenkredit; Bonität vorausgesetzt. Nettodarlehensbetrag bis zu max. 50.000 EUR. Repräsentatives Beispiel gemäß § 17 Abs. 4 PAngV: Nettodarlehensbetrag: 27.863,85 EUR, effektiver Jahreszins: 6,49 %, Sollzinssatz: 6,30 % (fest für die gesamte Laufzeit), mit 70% Sondertilgung (maximale staatliche Förderung) nach 6 Monaten und Nutzung der maximalen Laufzeit von 120 Monaten, (Ratenzahlung 1 - 6 Monate 313,63 EUR nach 6 Monaten 85,77 EUR), Gesamtbetrag: 31.164,67 EUR (inklusive staatlicher Förderung / Sonderzahlung in Höhe von 19.504,70 EUR). Kreditgeber ist die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Rüdesheimer Straße 1, 80686 München.