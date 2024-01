Erfurt (ots) -Der Kinderkanal von ARD und ZDF und die ARD-Sportschau führen ihre Zusammenarbeit 2024 weiter. Mit der Handball-Europameisterschaft mit Deutschland als Gastgeber wird ein weiteres Sportgroßereignis auf kika.de und im KiKA-Player abgebildet.KiKA zeigt die deutschen Vorrundenspiele in kompakter Form. In kuratierten Zusammenfassungen werden die Highlights der Spiele zu einem eindrucksvollen Erlebnis für das Publikum. In der Hauptrunde zeigt KiKA die besonderen Momente ausgewählter Spiele - unabhängig von der Platzierung der deutschen Mannschaft.Die Handball-Fans können sich auf eine umfassende Berichterstattung freuen, die die Spannung und Emotionen des Turniers einfängt. Unter "KiKA-Sportschau" gibt es zudem jede Menge Videos zum Thema Sport.Im Sommer kündigt sich zudem ein weiteres gemeinsames Ereignis an: ein exklusives Special zur Fußball-Europameisterschaft.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5689495