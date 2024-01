Lippstadt (ots) -Die Versicherungsbranche hat aufgrund von unzureichender Transparenz und undurchsichtigen Vertragsbedingungen einen schlechten Ruf - zu Recht, findet Dieter Homburg, Inhaber des Fachzentrums Finanzen. In seinem Unternehmen bricht er mit überholten Berufsbildern: Im Mittelpunkt steht dabei eine ehrliche Beratung am Menschen fernab von Provisionsinteressen. Um der wachsenden Nachfrage nach seinem Angebot gerecht zu werden, ist er aktuell auf der Suche nach mehreren neuen Mitarbeitern, die gemeinsam mit ihm den Versicherungsmarkt revolutionieren möchten. Warum sich eine Bewerbung lohnt, erfahren Sie im Folgenden.Versicherungsmakler sind Klinkenputzer? Es sind solche Berufsklischees, die potenzielle Mitarbeiter in der Versicherungsbranche häufig abschrecken. Jeder Arbeitnehmer, der bereits Erfahrungen im Versicherungsbereich gesammelt hat, weiß: Es handelt sich um einen klassischen Käufermarkt, in dem Versicherungsmakler jeden Monat aufs Neue überlegen müssen, wie sie an Kunden kommen. Alles basiert auf Provisionen: Wer nichts verkauft, verdient kein Geld. Das kann auf Dauer frustrierend und demotivierend sein. "Aus diesem Grund haben wir das veraltete Bild des Klinkenputzers komplett überdacht", berichtet Dieter Homburg, Inhaber des Fachzentrums Finanzen. "Wir verfolgen einen vollkommen neuen Ansatz, in dessen Rahmen wir unsere Energie nicht in den Verkauf, sondern in den Ausbau unseres Fachwissens stecken.""Dieses Fachwissen kommt primär unseren Kunden zugute", fährt der Versicherungsexperte fort. "Unsere Mitarbeiter erhalten dadurch die Möglichkeit, den Menschen wesentlich bessere Lösungen für ihre Altersvorsorge und Gesundheitsabsicherung zu bieten, als es der Versicherungsmarkt üblicherweise ermöglicht." Für Dieter Homburg und sein Team stehen absolute Ehrlichkeit, die Bereitstellung hochwertiger Versicherungslösungen und langfristige Horizonte im Mittelpunkt. Jeder Kunde wird wie ein Freund beraten. Diese Einstellung ermöglicht es den Menschen, die dem Versicherungsexperten ihr Vertrauen schenken, im Laufe ihres Lebens erhebliche Kosten zu sparen. Kein Wunder, dass sich das Fachzentrum Finanzen im Laufe der Jahre zu einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Finanzberatungen auf dem Versicherungsmarkt entwickelt hat, die das Bild des Versicherungsmaklers grundlegend verändert. Neben seiner herausragenden Beratungsqualität steht das Fachzentrum Finanzen für ein erfrischendes Arbeitsumfeld, in dem die Mitarbeiter stolz darauf sein können, Teil eines Teams zu sein, das sich für höhere Werte einsetzt. Gemeinsam beweisen Dieter Homburg und sein Team, dass Transparenz, Ehrlichkeit und Verbraucherschutz im Versicherungswesen keine leeren Versprechungen sein müssen.Fachzentrum Finanzen: Null Toleranz gegenüber MogelpackungenDass es in der Versicherungsbranche viele schwarze Schafe gibt, ist allgemein bekannt. Tagtäglich werden Menschen mit überflüssigen Verträgen konfrontiert, was verständlicherweise zu einem tiefen Misstrauen gegenüber der Branche führt. Dieter Homburg und sein Team haben keinerlei Toleranz für Versicherungen und Versicherungsberater, die ihren Kunden Mogelpackungen verkaufen. Gemeinsam setzen sie sich dafür ein, die Versicherungskosten privat und gesetzlich Krankenversicherter zu senken und zugleich die Effizienz ihrer privaten Altersvorsorge zu steigern. Die Expertise des Fachzentrums Finanzen spricht für sich: Das bestätigen auch die 500 bis 800 Neuanfragen, die Dieter Homburg kontinuierlich erreichen. Potenzielle Neukunden müssen teilweise bis zu zwei Monate auf einen Termin warten. Aus diesem Grund ist das Fachzentrum Finanzen derzeit auf der Suche nach neuen Kollegen, die gemeinsam mit dem Unternehmen für eine exzellente Beratung in der Versicherungsbranche stehen möchten.Ein Blick hinter die Kulissen: So arbeiten Dieter Homburg und sein TeamDie Erfolge des Fachzentrums Finanzen spiegeln sich auch in zahlreichen positiven Kundenstimmen wider. So berichtet der Kunde Michael Fox, der sich aufgrund der ständigen Beitragserhöhungen in seiner privaten Krankenversicherung an die Finanzberatung wandte: "Bei Dieter Homburg und seinem Team fühlt man sich in guten Händen. Im Anschluss an eine gründliche Bestandsaufnahme machten sie sich daran, einen geeigneten Tarif für mich zu finden. Über den Fortschritt wurde ich stets auf dem Laufenden gehalten. Die Beratung war neutral, immer objektiv und sachorientiert. Mein neuer Tarif mit ähnlichen Konditionen ist um fast 50 Prozent günstiger."Diese und weitere Ergebnisse sind es, die das Team antreiben. Neue Mitarbeiter des Fachzentrums Finanzen erwartet eine sichere Festanstellung mit attraktiver Gehaltsstruktur in einer krisenfesten Branche. Auf der zwischenmenschlichen Ebene zeichnet sich die Finanzberatung durch ein faires Miteinander und eine ganzheitliche Herangehensweise aus, von dem sowohl die Kunden als auch das Personal profitieren. Die Mitarbeiter haben Zugang zu exklusivem Fachwissen, was sich in hohen Erfolgsquoten widerspiegelt, die den absoluten Expertenstatus des Unternehmens unterstreichen. Eigenverantwortliches Arbeiten wird gefördert. Zudem gibt es großzügige Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge. Die angenehme Arbeitsatmosphäre ermöglicht es den Arbeitnehmern, zu jeder Zeit ihr volles Potenzial auszuschöpfen. "Um Teil unseres Teams zu werden, braucht es vor allem Motivation, Teamfähigkeit und Eigenverantwortung, um mit unserem schnellen Wachstum mitzuhalten", sagt Dieter Homburg. "Besonders aber sollten sich Bewerber mit der Unternehmensphilosophie identifizieren können." Derzeit ist das Fachzentrum Finanzen aktiv auf der Suche nach neuen Teammitgliedern für verschiedene Positionen in Lippstadt, Nordrhein-Westfalen - darunter Versicherungskaufleute, Key Account Manager und Bürokaufleute.Fachzentrum Finanzen: Die Mission der FinanzberatungDie Mission des Fachzentrums Finanzen ist es, den Versicherungsmarkt zu revolutionieren, indem es den Menschen auch in herausfordernden Zeiten Klarheit und Sicherheit ermöglicht. Qualifizierte Talente und motivierte Quereinsteiger, die bereit sind, diese Mission zu verfolgen, sind herzlich eingeladen, sich zu bewerben, um gemeinsam mit Dieter Homburg und seinem Team für eine Altersvorsorge zu sorgen, die sich in erster Linie für die Menschen rechnet, statt das System immer reicher zu machen.Sie möchten gemeinsam mit Dieter Homburg und seinem Team mit der bestmöglichen Beratung zur Altersvorsorge und Gesundheitsabsicherung für beste Kundenergebnisse sorgen? Bewerben Sie sich jetzt beim Fachzentrum Finanzen (https://www.dieterhomburg.de/karriere/), um Teil von etwas Besonderem zu werden!