FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.01.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 150 (210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 365 (345) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TRUSTPILOT PRICE TARGET TO 200 (160) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS BRITISH LAND WITH 'BUY' - PRICE TARGET 469 PENCE - BERENBERG STARTS LAND SECURITIES WITH 'BUY' - PRICE TARGET 807 PENCE - BOFA CUTS DIAGEO TO 'NEUTRAL' (BUY) - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ANGLO AMERICAN TARGET TO 2700 (2900) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 540 (560) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1450 (1400) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6200 (6000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 2345 (2500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 96 (124) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 360 (350) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS INCHCAPE PRICE TARGET TO 1050 (1300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 1120 (1030) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES ANTOFAGASTA TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 1800 (1300) PENCE - UBS CUTS WPP TO 'SELL' (BUY) - PRICE TARGET 700 (1200) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob