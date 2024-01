FRANKFURT (dpa-AFX) - Geschäftszahlen von About You haben am Donnerstag die Titel des Internet-Bekleidungshändlers beflügelt und auch anderen Branchenwerten Auftrieb verliehen. Die Anteile des ehemaligen SDax -Unternehmens schnellten am Vormittag um fast ein Viertel in die Höhe auf 4,92 Euro. Damit testeten sie ihren seit Ende Juli gültigen Abwärtstrend.

About You hatte für das dritte Geschäftsquartal eine Steigerung der Profitabilität über alle Segmente hinweg gemeldet. Die Kennziffern des Online-Modehändlers seien weniger schlimm als befürchtet ausgefallen, schrieb Analystin Georgina Johanan von JPMorgan in einer ersten Einschätzung. Sie sprach von einem insgesamt soliden Zahlenwerk, bei dem das operative Ergebnis (Ebitda) positiv herausrage. Jefferies-Analyst Henrik Paganetty lobte die deutlichen Verbesserungen auf der Kostenseite.

Der positive Trend gibt der Branche anscheinend etwas Hoffnung. Im Dax etwa gewannen Zalando zuletzt zwei Prozent - für Anleger allerdings nur ein schwacher Trost, denn im Jahr 2023 waren Zalando mit minus 35 Prozent der schwächste Wert im Leitindex und auch im noch jungen Börsenjahr 2024 sind sie mit einem Minus von bislang mehr als zehn Prozent schon wieder das Schlusslicht.

Im MDax verteuerten sich am Donnerstag die Aktien des Modeschneiders Hugo Boss um 1,3 Prozent./ajx/bek/mis

DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, DE000A1PHFF7, DE000ZAL1111, DE000A3CNK42