© Foto: picture alliance / Photoshot | -



Es hört einfach nicht auf: Apple muss ein weiteres Downgrade verkraften - das dritte in nur einer Woche.Die Analysten von Redburn haben die Einstufung der Apple-Aktie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar pro Aktie gesenkt. Das ist bereits der dritte Analyst, der sein Rating für die Apple-Aktie in diesem Jahr gesenkt hat, nachdem Barclays und Piper Sandler vergangene Woche eine Herabstufung vorgenommen haben. Darüber hinaus hat DA Davidson letzte Woche eine Research Coverage mit einer neutralen Bewertung begonnen. Die Analysten erwarten zwar eine Rückkehr des iPhone-Wachstums im Kalenderjahr 2024, räumen jedoch ein begrenztes Aufwärtspotenzial in den kommenden Jahren ein. Ein …