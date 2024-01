ATHEN (dpa-AFX) - Ein griechischer Tanker unter der Flagge der Marshallinseln ist am Donnerstag im Persischen Golf von Unbekannten gekapert worden. Dies bestätigte eine Sprecherin der griechischen Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur. Noch sei nicht bekannt, wer das Schiff besetzt habe und wie viele Besatzungsmitglieder an Bord seien. Die Reederei Empire Navigation mit Sitz in Athen, der der Tanker gehört, bestätigte den Zwischenfall ebenfalls, ohne bislang weitere Details nennen zu können. Der Persische Golf ist ein Binnenmeer zwischen dem Iran und der Arabischen Halbinsel./tt/axa/DP/jha